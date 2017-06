Spotify podría salir a bolsa en un año: Reuters

El servicio de música en streaming Spotify podría salir a bolsa dentro de un año, dijo a Reuters este viernes una fuente familiarizada con el tema, a pesar de que el cofundador de la empresa Martin Lorentzon dijo a una radio sueca que esta opción no estaba en los planes.



Reuters informó el mes pasado que Spotify, que está trabajando en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, será la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios a fines de este año o principios de 2018.



Lorentzon dijo a la emisora sueca Ekot que no había planes para hacer un anuncio, pero en respuesta a sus comentarios, la fuente dijo a Reuters que al parecer esto sucedería "dentro de 12 meses".



Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción.



"Martin es nuestro cofundador y miembro del directorio, pero no es un portavoz de la empresa. Spotify no ha confirmado ningún plan definitivo para salir a bolsa. Esto sigue siendo una opción para nosotros", dijo la empresa en un comunicado este viernes.



Spotify, que recientemente fue valorada en 13 mil millones de dólares, perdió 194 millones de dólares en 2015, según cifras reveladas recientemente por su holding con sede en Luxemburgo.