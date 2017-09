¿Soñaste con ser un Jedi? Ya es posible con la realidad aumentada

Toma tu sable láser y enfrenta a los villanos de Star Wars como Darth Vader y Kylo Ren. Lenovo y Disney lanzaron un videojuego llamado Star Wars: Jedi Challengues, que permite a los usuarios utilizar la realidad aumentada (AR) para experimentar la sensación de una batalla en primera persona.



Este producto cuenta con un headset o visor de AR que se conecta a un smartphone y un controlador en forma de sable de luz. El headset también viene con un dispositivo llamado Tracking Beacon, que se coloca en el suelo y actúa como una base estable para los sensores.

Las modalidades del juego son Batallas de sable de luz, Combate estratégico, en el que comandarás a las fuerzas de la República, la Alianza Rebelde y la Resistencia, y Holochess, un juego de tablero que aparece en Star Wars Episodio IV y que ahora le permite a los fanáticos dirigir sus piezas y pelear por el control del territorio.



Para jugar, el usuario debe descargar la app, disponible para Android y iOS, y sincronizar vía bluetooth el headset, que mediante dos sensores detecta el movimiento.



"Creemos que la realidad aumentada marcará el comienzo de una nueva era de la narración y jugará un papel importante en las experiencias que creamos para nuestros fans", dijo Kyle Laughlin, Vicepresidente Senior de Juegos y Experiencias Interactivas de Disney.



El videojuego estará disponible a partir de noviembre y hasta el momento no se ha confirmado el precio, aunque Lenovo informó mediante un comunicado que éste variará de acuerdo al país.



En semanas anteriores Disney anunció el lanzamiento de otro videojuego de la saga que también utiliza la realidad aumentada. Se trata de 'Find the Force', un juego estilo Pokémon Go que trata de descubrir personajes, posar con ellos para selfies y compartirlos en redes sociales, lo que derivará en premios como entradas al estreno de la próxima película The Last Jedi, entre otros.