Google quiere imitar la fórmula de Snapchat para presentar noticias

Google está trabajando con casas editoriales en un producto de noticias llamado Stamp que presentaría artículos en un diseño similar a una revista móvil, parecido al servicio Discover de Snapchat, según una persona al tanto del asunto.



Stamp, podría ser anunciado tan pronto como la próxima semana, según el diario estadounidense The Wall Street Journal.



Este proyecto sería una evolución de AMP, un producto que ayudar a cargar los artículos de los medios de comunicación más rápido.



"El éxito del proyecto AMP de código abierto se debe a la colaboración constante con las editoriales que implica trabajar pronto en las próximas características", dijo Google en un comunicado. "No tenemos nada que anunciar en este momento, pero esperamos compartir más pronto".



Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, está bajo presión en momentos en que trata de demostrar que su aplicación para compartir fotos y vídeos ofrece algo único a los usuarios. Aunque Snap ha inventado varias formas nuevas de comunicarse a través de los teléfonos móviles, Facebook Inc. ha estado copiando constantemente sus productos más populares.



Ahora Google está siguiendo las creaciones de Snap, también. Snap ha estado cambiando la función Discover de su aplicación, con planes de enfocarse en contenido de video más episódico.



Google habría intentado comprar a Snapchat en 2016 de acuerdo con información que reveló Business Insider, obtenida de personas cercanas a la empresa.



Con información de Reuters y Bloomberg.*