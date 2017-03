Sitios web pirateados, al alza, según Google

Google dio este lunes una imagen sombría sobre las tendencias en materia de ciberseguridad, alegando que el número de sitios web pirateados aumentó 32 por ciento el año pasado, con escasos cambios a la vista.



"No prevemos que esta tendencia vaya a reducirse. Dado que los hackers son cada vez más agresivos y cada vez más sitios se hacen obsoletos, los hackers continuarán sacando provecho infectando más sitios", dijo Google en un post en su blog.



Google, que lanza advertencias de seguridad cuando detecta sitios pirateados, dijo que muchas de esas advertencias pueden limpiar las páginas, pero aclaró que no se notifica el 61% porque sus sitios no están verificados por el motor de búsqueda.



"Como siempre, es mejor tener un enfoque preventivo y asegurar su sitio en lugar de lidiar con las consecuencias", se sostiene en el texto del blog. "Recuerden que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil", agregó.