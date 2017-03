Siri y Alexa 'pelean' para ser tu 'concierge' de hotel

La batalla de Amazon.com con Apple por ser los asistentes digitales se está trasladando a un nuevo lugar: habitaciones de hotel, donde Alexa y Siri están compitiendo por ser la plataforma de voz controlada de elección para los viajeros.



Marriott International Inc., la compañía de alojamiento más grande del mundo, está probando dispositivos de los dos gigantes de la tecnología en su hotel Aloft en el distrito Seaport de Boston para determinar cuál es el mejor para dejar que los invitados enciendan las luces, cierren cortinas, controlen la temperatura ambiente y cambien los canales de televisión vía comando de voz. En diciembre, Wynn Resorts se convirtió en la primera empresa hotelera en instalar dispositivos Echo con tecnología Alexa, comenzando con suites en su propiedad insignia Wynn Las Vegas.



Marriott espera decidir si adoptará la tecnología para una o más de sus cadenas a mediados de año, potencialmente impulsando las ventas para el dispositivo de elección.



"Esos dos jugadores están en el juego en este momento", dijo Toni Stoeckl, que supervisa las cadenas Aloft, Element, AC y Moxy como líder global de marcas de estilo de vida en Marriott. Hay casi 130 hoteles Aloft en los Estados Unidos, y más de 100 adicionales planeados.

GATES, UN PIONERO

​

Dos décadas después de que el cofundador de Microsoft, Bill Gates, instalara por primera vez el software de casa inteligente en su complejo en Lake Washington, frente a Seattle, desde constructoras de viviendas y fabricantes de automóviles hasta operadores hoteleros están adoptando esa tecnología para el consumidor medio.



Las habitaciones del hotel son un lugar ideal para que Amazon y Apple muestren sus dispositivos y permitan a los huéspedes ver cómo se pueden utilizar para hacer su vida más conveniente, dijo Carolina Milanesi, analista de San José, empresa de investigación con sede en California Creative Strategies Inc.



Una pregunta clave es si la interacción será personalizada, permitiendo a los clientes familiarizados con los dispositivos iniciar sesión en sus propias cuentas, o en su lugar utilizar un conjunto estándar de habilidades relevantes para una estancia de hotel, como obtener noticias o pedir Uber con comandos más apropiados para aquellos que no están familiarizados con la tecnología.



"Será interesante ver cuánta educación tiene que pasar para que los invitados los usen", dijo Milanesi. "Esta no es una tecnología de mercado masivo".

MERCADO CRECIENTE

​

Crestron Electronics, una empresa de automatización residencial y comercial que permite a tecnologías como Alexa trabajar con varias aplicaciones, dice que los hoteles son el mercado más reciente y con más potencial de crecimiento. Actualmente, el alojamiento representa del 5 al 10 por ciento de las ventas anuales de la firma, que rondan los mil 500 millones de dólares.



"Estás empezando a ver más de esta tecnología de automatización del hogar que se está desplegando en estos espacios", dijo John Clancy, vicepresidente de sistemas residenciales en Rockleigh, Nueva Jersey Crestron. "Inicialmente, había un gran temor acerca de si funciona y lo que el cliente espera".



El nuevo hotel de lujo Waldorf Astoria en Beverly Hills, California, operado por Hilton Worldwide Holdings Inc. y que se inaugurará en junio, contará con la tecnología Crestron en iPads que permitirá a los huéspedes controlar cosas como iluminación, temperatura, televisores, despertadores y servicio de habitaciones, pero la aplicación se basa en la escritura, no en comandos de voz.



EN CONSIDERACIÓN

​

"Actualmente estamos trabajando con varios asistentes de voz y, si bien no tenemos integración en Siri por el momento, definitivamente es algo que seguimos explorando y considerando", dijo Clancy. Siri trabaja en dispositivos móviles de Apple como iPhones y iPads.



El JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, una propiedad de Texas con mil habitaciones, ha instalado dispositivos Alexa en 10 de las más populares, con planes para equipar 100 adicionales el próximo mes.



El asistente digital se puede utilizar para controlar luces en cinco de las habitaciones, pero el foco está en usar Alexa como un conserje personal para pedir servicio de habitación, o pedir toallas o pasta de dientes. El complejo dijo que ha estado probando la tecnología de Amazon desde octubre.



Del mismo modo, el Four Seasons en Washington puso este mes dispositivos Alexa en sus habitaciones para permitir a los invitados a encontrar música o información como el tiempo y los destinos. Alexa aún no controla funciones como luces o temperatura en el hotel.



Stoeckl de Marriott dijo que su compañía está "buscando la solución ideal para convertirla en una plataforma global". Los hoteles Aloft actúan como una "incubadora tecnológica" para nuevos conceptos, y una prueba exitosa puede determinar si los asistentes digitales serán instalados en otras cadenas de Marriott, dijo.

CONCIERGE-LIKE



Eventualmente, los asistentes digitales podrán realizar más servicios de conserjería y conectarse con el dispositivo personal de un huésped para hacer cosas tales como establecer una alarma de despertador automática o tener las cortinas abiertas en un momento determinado, dijo Stoeckl.



Wynn Resorts ha dicho que planea equipar las 4 mil 748 habitaciones en el hotel de Las Vegas para este verano. La compañía está considerando instalar Echo en otros centros turísticos, dijo el portavoz del hotel Michael Weaver en un correo electrónico.



La propiedad de Las Vegas está ampliando la gama de funciones controladas por Alexa. Recientemente, permitió a los invitados escuchar música a través de la mayoría de las estaciones de radio y está a punto de agregar una estación de canciones elegidas por el presidente ejecutivo Steve Wynn personalmente, dijo Weaver.



Los hoteles son sólo una nueva avenida para Amazon para obtener su tecnología frente a más clientes. Ford Motor Co. dijo en enero que planea comenzar a ofrecer Alexa este verano en vehículos equipados con su sistema de información y entretenimiento Sync 3. Una versión automotriz del ayudante del eco permitirá que los conductores pidan artículos en Amazon, escuchen los libros audio, escuchen música, revisen las noticias, busquen los restaurantes y consigan direcciones.



Amazon también está trabajando con BMW para integrar a Alexa en sus coches de lujo. Google de Alphabet Inc. tiene el asistente de Google, que alimenta sus altavoces conectados a Internet y teléfonos Android, incluyendo sus dispositivos internos de Pixel, y está colaborando con Hyundai Motor Co. en comandos de voz para sus autos.



Para Marriott's Aloft, una decisión entre Alexa y Siri podría llegar en verano.



"Probablemente para el final de la primera mitad de este año, tendremos una muy buena indicación de hacia dónde nos dirigimos", dijo Stoeckl. "La carrera continúa."