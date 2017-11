Singles Day, la ‘Navidad china’ del ecommerce en donde piden hasta 175 mil órdenes por segundo

Luo Shenzhen, una amiga que conocí en Beijing, me comentaba hace unos meses que el festival de compras 11 11 creado por Alibaba, mejor conocido como el 'Singles Day', es como la Navidad para los chinos, “las personas esperan sentadas frente a sus pantallas a que den las 12 am del 11 (de noviembre) para comenzar a comprar”, no por nada se registran picos de hasta 175 mil órdenes por segundo.



Alibaba mantiene un contador que durante las 24 horas del 11 de noviembre se mueve de manera constante, los yuanes de los usuarios hacen avanzar las cifras de una pantalla, las compras se realizan en su mayoría por medio de smartphones, dispositivo con el que se ejecutaron el 81.87 por ciento de las transacciones en el festival del 2016 que registró 17.8 mil millones de dólares en ventas.



Dicha cifra representó un 30 por ciento de aumento en las ventas con relación al 2015, pero en el 2017 hay estimaciones que apuntan a que se registrarían hasta 20 mil millones de dólares en ventas (Fung Global Retali & Technology) y otras calculan que ascenderían los 24 mil millones de dólares (Citigroup Inc.).



Nike, que se posicionó como la segunda empresa de Estados Unidos en GMV durante el 'Singles Day' del 2016, tiene ofertas superiores al 50 por ciento, tenis Air Max que van de los 699 yuanes hasta los 279; pero también marcas como Head and Shoulders ofertan paquetes de decenas de champú y cremas que van de los 198 yuanes a los 99 yuanes.



“El precio baja de verdad y es la única oportunidad para comprar cosas a precios tan bajos (en China)”, me platica Wang Haiyan, estudiante de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beiijing.



Este año más de 15 millones de productos de 140 mil marcas se ofertarán en las plataformas de Alibaba como Taobao y T Mall. Además, la empresa china espera llegar duplicar la experiencia de compra en países extranjeros por medio de AliExpress, su plataforma de ecommerce para extranjeros.



Por esta razón, buscando satisfacer la demanda, la plataforma logística de Alibaba, Cainiao Network, habría firmado acuerdos con diversas aerolíneas para que sus aeronaves se enfoquen en las entregas fuera del país asiático, especialmente en Rusia, su principal cliente foráneo en el 11 11, le dijo Liu Weiyang, director de departamento de exportación de Cainiao, a Sixth Tone, un medio establecido en Shanghái.



Cainiao Network también destapó recientemente su primera bodega inteligente ubicada en la provincia de Guandong, misma que está equipada con robots que ayudan a acelerar el acomodo de paquetes para su entrega posterior y la cual sería empleada en este 11 11.



Compra en Realidad Virtual



La estrategia alrededor del 'Singles Day' va más allá de la compra en 2D, AliExpress contrató a Fibrum, una empresa que desarrolla software de realidad virtual (VR), para que, en 11 ciudades rusas, por medio de 121 tiendas virtuales de Aliexpress, los clientes puedan ‘recorrer’ las tiendas, ver los productos y realizar las compras.



De acuerdo con un comunicado de Fibrum, compañía que cuenta con más de 20 millones de usuarios alrededor del mundo, si la solución VR de la empresa resulta efectiva, AliExpress consideraría lanzar las tiendas en RV en otros países.



Esta estrategia, la cual se lanzó el año pasado bajo el nombre de BUY+, también está disponible en EU y otros países por medio de marcas y tiendas como Macys las cuales cuentan con tiendas virtuales de TMall.



Otro de las maneras en las que Alibaba buscaría vender es por medio de cientos de miles de tiendas de conveniencia chinas con las que ha firmado convenios y en donde los usuarios podrán recibir sus productos; también más de 30 mil centros de servicios rurales de Taobao, plataforma de ecommerce de la marca, formarán parte del 11 11; y más de mil marcas transformarán 100 mil espacios físicos para instalar pantallas y medios para vender sus productos, esto como parte de una nueva estrategia en la que Alibaba busca conectar los espacios online y offline.



El 2017 será el segundo año en el que la marca realice una gala para celebrar el conteo que marcará el inicio de las 24 horas más importantes para el ecommerce chino. El año pasado el evento fue visto por más de 400 millones de personas el año pasado, audiencia que representa más del triple de la población de México y que es 3.5 veces el total de espectadores que tuvo el último Super Bowl.



Compitiendo



JD.com, empresa líder en China en la venta de tecnología por ecommerce y tiene el segundo lugar en la cuota de este mercado del país asiático, también quiere presentar su oferta de valor para el 'Singles Day', para esto han concretado alianzas con WalMart, Tencent (WeChat), entre otros, además de ofrecer entregas a Macao, Hong Kong y Taiwán sin costo extra.



El acuerdo entre JD y Tencent, quien es dueño del 20 por ciento de las acciones de la compañía de ecommerce, usará el historial de compra de los usuarios de WeChat (Más de 950 millones de usuarios activos al mes) para ofrecer ofertas personalizadas y proveer descuentos a los clientes que paguen por medio de WeChat Pay, método de pago digital de la red social.



Por otro lado, la estrategia con Wal Mart tiene como objetivo utilizar las cuentas de usuarios para ofrecer descuentos en las plataformas de la compañía estadounidense.



En el área tecnológica, JD ha sido uno de los jugadores en la industria que ha apostado una gran cantidad inversiones, éstas se han traducido en “bodegas autónomas” en Shanghai, Wuhan y Hunshan, así como también en drones y vehículos autónomos empleados en programas pilotos de entregas. Estos avances serían utilizados en el día de compras más activo de China.



De acuerdo con eMarketer, a nivel mundial las ventas de ecommerce llegarían a 2 mil 290 mil millones de millones de dólares en el 2017, de este total China se anotaría mil 132 mil millones de millones de dólares.