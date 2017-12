Si quieres ser 'youtuber' deberías echarle un ojo a los australianos 

Los australianos la están 'rompiendo' en YouTube, pues de acuerdo con el blog de noticias Mashable, ellos tuvieron más de 100 canales que ganaron cerca de 100 mil dólares australianos, equivalente a un millón 460 mil 968 pesos en 2016,



De hecho 2 mil creadores ganaron entre mil (14 mil 602 pesos) y 100 mil dólares australianos (un millón 460 mil 968) en ese mismo año.



"Estos son los ingresos obtenidos a través de la publicidad que se muestra junto con su contenido en la plataforma, como los anuncios previos al video", se lee en el portal.



Acorde con el informe, el 90 por ciento de las vistas de los canales de YouTube de Australia no provienen de australianos precisamente, sino de otras partes del mundo.



Por ejemplo, Josiah Brooks, es el creador de Draw with Jazza, un canal de tutoriales de dibujo que tiene más de 2 millones de suscriptores.



Los principales fans de Brooks provienen de Estados Unidos, con 45 por ciento, después Reino Unido, con 12 por ciento y después (por fin) Australia con 10 por ciento. Curiosamente tiene muchos visitantes también de países que no hablan inglés, como Países Bajos y América del Sur.



Según el mismo blog, "Brooks se ríe de la sugerencia de que su carácter australiano hace que la gente regrese a sus videos, sino que se atiene al dicho de que...



El contenido es el rey

El creador de videos considera que YouTube debe ser donde tu estilo se adhiere a diferentes grupos.



Además, afirma que es realmente grande en la cultura pop, internet, memes y otro humor tonto, y eso es definitivamente es el núcleo de su audiencia.



Brooks atribuye su fama en el país vecino a que hay más consumidores de EU en la plataforma.

No creo que las personas realmente sientan que miran a un creador de contenido basado en la geografía, simplemente se basa en su estilo de comedia

Mashable escribe que "la popularidad de los youtubers australianos en el extranjero es un contraste interesante a la forma en que otras historias australianas en medios tradicionales como televisión y cine se venden en otros mercados".



Aquí te dejamos su canal para que juzgues tú mismo: