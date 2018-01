¡Se busca! Un satélite lanzado por Space X está perdido

Un satélite militar lanzado por Space Exploration Technologies, compañía de Elon Musk, no ha sido visto en órbita por el Comando Estratégico de Estados Unidos.



Lo anterior ha creado un misterio sobre el destino de la carga y si la misión fue un éxito.



El satélite despegó el domingo de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Pero el Comando Estratégico, que monitorea más de 23 mil objetos hechos en el espacio, dijo que no ha detectado nuevos satélites desde el lanzamiento.



"No tenemos nada que agregar al catálogo de satélites en este momento", dijo el capitán Brook DeWalt, un portavoz del comando, a través de un correo electrónico.



Un funcionario estadounidense y dos ayudantes del Congreso, todos familiarizados con el lanzamiento, indicaron, bajo condición de anonimato, que el cohete Falcon 9 de SpaceX había fallado. El satélite se perdió, señaló uno de los asistentes del Congreso, y el otro dijo que tanto el satélite como el cohete cayeron al océano luego de la falla.



"No hacemos comentarios sobre misiones de esta naturaleza; pero a partir de ahora las revisiones de los datos indican que Falcon 9 tuvo un rendimiento nominal", dijo James Gleeson, portavoz de SpaceX, en un correo electrónico.