Sarahah, la app para mensajes anónimos ¿buena o mala idea?

Sarahah nació como una página que ayuda para empresas, ya que podían recibir comentarios honestos de empleados y amigos de manera privada; ahora se ha convertido en un servicio de mensajería que está disponible en todo el mundo.



Una de las características que han generado polémica es que quien recibe los mensajes no puede contestar o mantener una conversación. Es decir, los comentarios con anónimos y sin forma de que existan consecuencias.



Zain al-Abidin Twafiq dijo a The Financial Times, que tras abrir la aplicación cuentan ya con 300 millones de mensajes.



¿Cómo funciona?



Si creas un perfil en Sarahah, puedes compartir un link con un grupo determinado de personas o de forma generalizada, con ese link los usuarios te mandarán mensajes de forma anónima. La popularidad de la aplicación se debe a que Snapchat permitió a sus usuarios compartir vínculos.



La app está disponible para iOS y Android.



En su página, Sarahah establece que no revelará la identidad de los remitentes conectados a los usuarios excepto con su consentimiento; que no roba datos, pero los sitios web y aplicaciones que imitan a Sarahah podrían hacer eso.