Samsung estima récord en ganancias y aún así decepcionará a analistas

SEÚL.- Samsung Electronics Co Ltd estimó este martes un salto de 64 por ciento en sus utilidades operativas del cuarto trimestre, lo que marcaría un nuevo récord, pero su previsión incumplió las expectativas del mercado ya que la apreciación del won, la moneda surcoreana, y los bonos de fin de año impactaron sus ganancias.



El líder mundial en chips de memoria y rival de Apple en teléfonos inteligentes dijo que sus ganancias entre octubre y diciembre habrían sumado 15.1 billones de wones (14 mil 140 millones de dólares), lo que se compara con la estimación promedio de 15.9 billones de wones de un sondeo de Reuters realizado entre 17 analistas.



Según la previsión, la ganancia operativa de Samsung en 2017 sería de 53.6 billones de wones, en comparación con los 29.2 billones de wones del año previo, lo que coloca al gigante tecnológico surcoreano en camino a reportar una utilidad anual récord, impulsada por los precios de los chips de memoria DRAM.



La firma estimó que sus ingresos crecieron un 24 por ciento a 66 billones de wones, en comparación con el pronóstico promedio de los analistas de 66.8 billones de wones.



Samsung no dio detalles sobre su desempeño de octubre a diciembre y reportará sus resultados a fines de enero.