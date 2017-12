Ryan tiene seis años, es carismático y le pagan millones de dólares por jugar

¿Cómo un pequeño que apenas va a ingresar a la primaria puede volverse millonario? Bueno, la respuesta es internet.



Al inicio del 2015, Ryan, con cuatro años de edad, era fiel seguidor de los video en donde abren y prueban juguetes. Un día, según dijeron sus papás en una entrevista a The Verge, el pequeño preguntó por qué él no hacía lo mismo.



En marzo de ese año sus padres decidieron crear su canal: Ryan ToysReview. El sitio hizo feliz a Ryan pero no tuvo mayor impacto hasta que en julio el video donde abría y revisaba una caja con más de 100 juguetes de la película 'Cars' de Pixar se volvió viral con más de 800 millones de visitas.



1

Actualmente, Ryan ToysReview supera los 10 millones de seguidores y todas las marcas de juguetes y dulces para niños quieren patrocinarlo, por lo que sus ingresos solo por publicidad oscilan en un millón de dólares al mes.



De acuerdo con lista anual de Forbes de las celebridades de YouTube que más ganan, Ryan ToysReview generó este año cerca de 11 millones de dólares (menos impuestos).