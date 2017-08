7 retos del nuevo CEO de Uber

El nuevo presidente ejecutivo de Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, hereda un negocio global asediado por crisis que se extienden por varios continentes.



Desde la fundación de Uber en 2009, la empresa con sede en San Francisco ha puesto a prueba la tolerancia del mundo para la disrupción y el rompimiento de reglas. Los pasos fuertes de la compañía, supervisados por el cofundador y ex-CEO Travis Kalanick, ayudaron a ésta a llegar a más de 600 ciudades y a alcanzar una valuación privada de 69 mil millones de dólares. Pero el enfoque agresivo de la startup dejó un rastro de heridas autoinfligidas a lo largo del camino.



Esas controversias, incluidas el uso de software para evitar a agentes de la ley, una intensa investigación de recursos humanos provocada por acusaciones de acoso sexual y una feroz batalla legal con Alphabet, matriz de Google, finalmente derribaron a Kalanick después de que algunos de los mayores inversionistas de Uber pidieran su salida en junio.



A continuación algunos de los incendios que el nuevo CEO de Uber tendrá que apagar.



1. LLENAR LAS VACANTES



Un nuevo jefe ejecutivo es solo el comienzo. La firma carece actualmente jefe de operaciones, director de marketing, director financiero, presidente, consejero general o vicepresidente senior de ingeniería.



Desde la renuncia de Kalanick, Uber ha sido dirigida por un comité de 14 ejecutivos, varios de los cuales fueron promovidos después de que sus jefes dejaron la compañía. La mayoría de los negocios son dirigidos por tres jóvenes de 30 años, Rachel Holt, Andrew Macdonald y Pierre-Dimitri Gore-Coty; el jefe del trío dejó la empresa en marzo después de sólo seis meses en el puesto y desde entonces no han tenido gerente.



2. REPARAR LA MORAL DE LOS EMPLEADOS Y LA CULTURA LABORAL



Mientras que muchos empleados se habían cansado de los excesos públicos y regulares de su antiguo CEO, Kalanick también era venerado por muchos. Más de mil 400 firmaron una petición mostrándole su apoyo después de su renuncia.



La firma pasó por una investigación sobre su cultura corporativa luego que la ingeniera de software Susan Fowler escribiera en febrero una nota en un blog en la que señaló que su antiguo gerente le había pedido sexo y que el departamento de recursos humanos no hizo nada.

Uber realizó una serie de reformas, incluyendo el desmantelamiento de sus valores; ahora, el nuevo CEO necesitará ayuda para delinear nuevos fundamentos.



3. LOGRAR GANANCIAS Y DEFENDERSE DE COMPETIDORES



Los inversionistas de Uber celebraron cuando la startup perdió 645 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017. Para cualquier otra compañía habría sido una tragedia, pero para ésta era una marcada mejora sobre los 991 millones de dólares en pérdidas en el cuarto trimestre de 2016.



Uber está gastando cientos de millones, o hasta miles de millones, en la entrega de alimentos y vehículos autónomos; también maneja negocios que pierden dinero en gran parte de Asia, donde mantiene en una feroz batalla con rivales de viajes compartidos como Ola y Grab.



En Estados Unidos, se enfrenta a un competidor vigorizado en Lyft, que recaudó 500 millones de dólares en abril. Los ejecutivos creen que Uber necesita un director de marketing y una potente campaña de creación de marca para ayudar a cambiar las cosas.



4. MEJORES RELACIONES CON LOS CONDUCTORES



Kalanick se resistió durante mucho tiempo en incluir una opción en la app para dar propinas a los conductores, pero tras su salida ,la empresa declaró que invertiría el rumbo y las permitiría. La compañía lanzó una campaña de 180 días destinada a rehabilitar su imagen con los choferes en Estados Unidos.



5. LOS LÍOS LEGALES



Uber está en medio de una pelea legal con la compañía automovilística de autoconducción de Alphabet, Waymo, por presuntamente adueñarse de secretos comerciales.

También está bajo demanda por una mujer que fue violada por un chofer en la India. Kalanick y otros dos ejecutivos plantearon una teoría de conspiración en la que aseguraban que no había sido agredida y que era una estrategia de su competidor Ola.

Funcionarios del Departamento de Justicia y otros reguladores también están investigando el uso de un software que permitía a sus conductores esconderse de funcionarios que podrían haberlos multado por conducir en áreas donde no había sido autorizada para operar.



6. MEGAINVERSIÓN



El japonés SoftBank, la compañía china Didi y las empresas de capital Dragoneer Investment Group, de San Francisco, y General Atlantic, de Nueva York, están negociando una importante inversión en Uber. Los cuatro planean inyectar entre 1 y 1.5 mil millones de dólares directamente y luego comprar hasta 10 mil millones de dólares en acciones a actuales inversionistas.



Esa gigantesca ronda potencial le daría a Uber más armas hasta que necesite salir a bolsa.



7. ¿QUÉ HACER CON KALANICK?



Kalanick quiere al menos un papel consultivo en el futuro, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Pero el ex-CEO está en medio de una batalla legal con la firma de capital de riesgo Benchmark, que también está en el consejo.

