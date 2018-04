Renuncia el CEO de WhatsApp

El cofundador y CEO de WhatsApp, miembro de la junta de Facebook, Jan Koum, publicó en su cuenta personal que renunció a WhatsApp , firma que le vendió a Mark Zuckerberg en 2014; el propio Zuckerberg comentó en su publicación.

"Ha pasado casi una década desde que Brian y yo empezamos WhatsApp, y ha sido un viaje increíble con algunas de las mejores personas. Pero es hora de que me vaya. He sido bendecido por trabajar con un equipo tan increíblemente pequeño y ver cómo un enfoque en conjunto puede crear una aplicación usada por tanta gente en todo el mundo".

"Me voy en un momento en que la gente está usando WhatsApp en más formas de las que podría haber imaginado. El equipo es más fuerte que nunca y seguirá haciendo cosas increíbles. Me estoy tomando un tiempo libre para hacer las cosas que disfruto fuera de la tecnología, como coleccionar raros porches, trabajando en mis coches y jugando frisbee. Y aún estaré animando a WhatsApp, sólo desde el exterior. Gracias a todos los que han hecho este viaje posible".

El cofundador de Facebook y ahora dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg comentó su publicación: "Jan: voy a echar de menos trabajar tan estrechamente contigo. Estoy agradecido por todo lo que has hecho para ayudar a conectar el mundo, y por todo lo que me has enseñado, incluyendo el cifrado y su capacidad de tomar el poder de sistemas centralizados y ponerlo de nuevo en manos de la gente. Esos valores siempre estarán en el corazón de WhatsApp.

La renuncia de Jan Koum se da en medio de los escándalos que han rodeado a la popular red social, en especial la polémica que desató el tema con Cambridge Analytica.

De acuerdo con Tech Crunch, Koum vendió WhatsApp a Facebook en 2014 por unos asombrosos 19 mil millones de dólares. Pero desde entonces se ha más que triplicado su cuenta de usuarios. En ese entonces, Koum y su cofundador Brian Acton se aseguraron de que WhatsApp no ​​tendría que publicar anuncios o fusionar sus datos con los de Facebook. También lo fueron los reguladores en Europa, donde WhatsApp es más popular.

"Año y medio después, Facebook habría presionado a WhatsApp para que cambiara sus términos de servicio y proporcionara los números de teléfono de los usuarios a su empresa matriz. Eso permite que Facebook se dirija a esos usuarios con una publicidad más precisa", expone el portal.