¿Quieres ser feliz? Fíjate con quién te juntas

Probablemente te preocupas mucho por tu futuro y, en algunas ocasiones, te sientes cansado de tomar decisiones con las que supones que alcanzarás la felicidad.



Un estudio demuestra que gran parte de nuestra vida hemos estado equivocados: la felicidad no está en las cosas que compramos, en cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta bancaria o en la forma en la que vestimos; la podemos encontrar en las personas que nos rodean.



La investigación fue realizada por Moran Cerf, un neurocientífico de la Universidad de Northwestern y los resultados no sólo tienen qué ver con lo bien que te sientes con tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo o tu familia, sino en cómo su forma de ser modifica tu comportamiento.



Si dos personas están cerca, sus ondas cerebrales comenzarán a 'alinearse' en el mismo sentido.



"Esto significa que la gente con la que te relacionas tiene un impacto en tu compromiso con la realidad más allá de lo que puedas explicar, y uno de los efectos es que te vuelves igual", explica Cerf.



Para que logres encontrar la felicidad, debes sumarlo a la cantidad de decisiones que tomes. Para ello, necesitas eliminar aquéllas que sean pequeñas y que no afecten tu vida, por ejemplo, elegir un platillo del menú de tu restaurante favorito.



La conclusión del estudio es que, entre menos decidas y te rodees de gente que tenga cualidades que tú admires o sientes que te hacen falta, como no vivir estresado, serás más feliz.



Con información de Business Insider y Foro Económico Mundial.