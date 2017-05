¿Qué tan protegido está México ante la ciberdelincuencia?

Los niveles de resiliencia de los diversos países ante ciberataques y terrorismo electrónico aún no son los óptimos, y aunque México se ubica en el noveno lugar del continente americano en ciberbseguridad, aún no es un país con capacidad de dar una respuesta idónea.



En el marco del foro #HablemosDeCiberseguridad, organizado por Microsoft, Alejandro Rodríguez Moreno, Vicepresidente de ISACA, presentó los resultados del Índice Mundial de Ciberseguridad de la empresa de 2015, en el que México obtuvo una calificación 25% en seguridad cibernética.



Durante su presentación, indicó que pese a que existe personal dedicado al ámbito tecnológico, la cultura de la ciberseguridad no ha llegado a otros sectores, como la legislación.



“Yo les preguntaría ¿cuántos crímenes cibernéticos quedan impunes? Eso se deriva de que en cuestión de legislación estamos muy poco actualizados en el tema de la tecnología, y lo mismo en la formación de estudiantes y en otros sectores en los que estamos bastante atrasados”, indicó.



Esto es alarmante debido a que, aun cuando el 64% de las empresas tardan semanas en detectar un problema de ciberseguridad, el 12% meses, mientras que, apenas el 11% requieren días y sólo el 9% horas. Sin embargo, se tiene registrado que existe un 4% de compañías que incluso tardan años en detectarlo, sin siquiera haber encontrado la solución.



Dijo además que dentro del índice, en una escala donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta, México obtuvo una calificación de 2 en Cultura de Ciberseguridad, tanto en gobierno, sector privado y sociedad en general.



En materia de consciencia de seguridad cibernética, México obtuvo también una calificación de 2, derivado, en opinión de Rodríguez Moreno, del desconocimiento de las formas en las que los ciberdelincuentes operan.

1 ATAQUES AVANZADOS, LA VERDADERA AMENAZA



Marcos Polanco, director ejecutivo de ciberseguridad e innovación de Scitum, indicó que lo peor que las empresas pueden hacer es no contemplar que existe un riesgo constante de ser atacado por ciberdelincuentes.



“Ninguna empresa está exenta, sólo es cuestión de pensar ¿Qué va a pasar? Y saber si estamos listos para afrontar dichos problemas, el principal cambio lo hacemos cuando sabemos cómo debemos reaccionar”, dijo.



Indicó además que los ataques cibernéticos recientes, como Wanna Cry, considerado el mayor ataque digital de la historia, aún no pueden catalogarse como ataques avanzados, ya que existen modalidades que pueden representar una amenaza aún mayor.



“Un ataque avanzado buscará siempre pasar desapercibido. Wanna Cry fue masivo, a ver quién lo abría, los ataques avanzados evaden filtros típicos y van dirigidos a empresas específicas, a una organización en especial, y no se manda de manera generalizada”, explicó.



El experto indicó que las empresas deben asegurarse de tener control de todas las vulnerabilidades de sus dispositivos para no ser víctimas de ataques avanzados, que a diferencia de Wanna Cry, buscan filtrarse sin que el personal de la corporación lo note y no sería desenmascarado rápidamente, como en este caso.



“Imaginen que yo compro una Smart TV, y un ciberdelincuente tiene acceso a mi cámara frontal, a lo mucho podrá tomarme fotos con mis hijos viendo la tele, pero ahora pensemos en la Smart TV de la sala de juntas de un gobernador, toda la información a la que se tiene acceso”, dijo.



Polanco aseguró que un dispositivo como una Smart TV puede tener hasta 600 vulnerabilidades, mismas que son desconocidas tanto por el cliente que compra el dispositivo para el hogar, como para quienes llevan los dispositivos a empresas. En estos casos, dichas vulnerabilidades quedan abiertas, derivado del desconocimiento, y sucede lo mismo con aparatos como teléfonos celulares y computadoras.



El directivo puntualizó finalmente que son los correos electrónicos los canales más comunes para los ciberdelincuentes para tener acceso a los ordenadores de las empresas. Le siguen las USB contaminadas y los sitios web vulnerables.



Según el Índice Mundial de Ciberseguridad de ISACA, el país que se ubica en primer lugar con un 45% de seguridad en el ámbito tecnológico es Estados Unidos. El Top Ten lo complementan Canadá, Australia, Malasia, Omán, Nueva Zelanda, Japón, Noruega, Brasil, y Argentina.