¿Qué pasa cuando una Ministra de cultura se apoya en Netflix?

Después de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, vino Mélanie Joly en respuesta a una invitación del Women’s Forum, un encuentro para analizar las oportunidades de las mujeres en el mundo.



La joven ministra de Patrimonio Canadiense es responsable de la promoción cultural de su país, labor que a su juicio de aquí en adelante tendrá como constante escaparate Netflix o Spotify.



Joly cree que México puede ser cliente de las películas y la música canadiense. En el mejor de los casos, artistas de ambos países pueden ser además, socios, tratándose de la “potencia cultural” que a su juicio ofrece México.



___¿Qué expectativa de colaboración tiene para que México y Canadá aprovechen el mercado regional de culturas creativas?



___Hay mucho crecimiento en las culturas creativas, incluyendo libros, películas, televisión y actuación.



Vemos la cultura dentro de una industria que es un conjunto más amplio que incluye arquitectura, diseño, animación, moda, realidad virtual, realidad aumentada, videojuegos y estos nuevos sectores de la economía de hecho crecen alrededor del mundo.



El sector de los videojuegos es muy fuerte en Canadá y sabemos que hay un gran centro de posproducción en México.



Analizamos cómo crear estos lazos y escalar a nuestras compañías y crear mejores relaciones, es muy importante para nosotros y es parte de nuestras aproximaciones trilaterales con el TLCAN. El primer ministro lo ha dicho, estamos comprometidos con un acercamiento trilateral.



___¿Ve más lazos en estas industrias?



___Sí y no. Veo más oportunidades. Por ejemplo, México está muy presente en distintas plataformas digitales, es uno de los principales mercados para Spotify en el mundo y algunos de nuestros artistas están notando que México es un gran mercado porque la gente está descubriendo música a través de plataformas digitales.



Una de las cosas que quiero hacer es traer músicos y por eso estamos estableciendo nuestra primera estrategia de exportación cultural.



Comprometimos una inversión de 125 millones de dólares para llevar a nuestros artistas alrededor del mundo. No había sido el caso en los recientes 10 años. El gobierno pasado cortó todos los fondos para exportaciones culturales. Estamos recreando los lazos, recreando las relaciones.



Pasaron 12 años desde que el último ministro de Patrimonio vino a México. Por eso es que vemos tantas oportunidades.



___Usted obtuvo un acuerdo de inversión con Netflix. ¿Cómo funciona?



___Vemos el estadounidense como un mercado doméstico de películas. La mitad de los hogares en Canadá tienen Netflix, pero nuestro sistema de producción audiovisual y nuestra legislación en su conjunto no considera plataformas digitales.



Como no tenemos una legislación para lidiar con este contenido canadiense, decidimos arreglar eso y aproximar la participación de ese sistema y hemos sido capaces de atraer inversiones por 500 millones de dólares.



Canadá es la primera parte del mundo en donde Netflix abrió una casa de producción fuera de Estados Unidos y ellos invertirán durante los próximos 5 años en producciones canadienses y para tener más contenido francoparlante en su plataforma están invirtiendo 25 millones de dólares.



Además, exhiben en Canadá y en el mundo contenido canadiense. Así, cada vez que haya grandes producciones, por ejemplo, Alias Grace, una nueva producción canadiense de Netflix, habrá escaparate para ese contenido.



Esa operación exitosa lleva algún tiempo en Canadá. Mucho contenido de EU es filmado en Vancouver o Toronto porque Canadá tiene grandes incentivos y gran infraestructura y grandes equipos para apoyar compañías americanas en busca de sets y condiciones para grabar series.



Hemos sido capaces de asegurar buenas inversiones de Netflix y de constatar que está promoviendo talento canadiense.



___Su discurso parece promover youtubers. ¿De verdad los promueve?



___Nuestro sistema no toma en cuenta el internet porque nuestra legislación fue desarrollada en los noventa, lo que estamos haciendo ahora es invertir masivamente en producción, asegurándonos de que los artistas tengan acceso al dinero para desarrollar cine, televisión, realidad virtual, artes visuales.



En el caso de plataformas como YouTube que están altamente democratizadas, no tenemos apoyo para youtubers, tenemos más apoyos para contenido que lleva un guión y que requiere mucho más trabajo, pero lo que queremos hacer es cambiar el modo en que de hecho apoyamos la infraestructura para la producción.



Por ejemplo, YouTube abrió su primer Centro de producción en Toronto, un centro creativo.



Lo que creemos es que al invertir en infraestructura cultural podremos apoyar a estos nuevos artistas, al tener acceso por ejemplo a un estudio de producciones pequeñas o al formar un pequeño centro de actuación, con buenas computadoras y mejores herramientas, la gente acudirá y tendrá acceso a ello, desarrollarán su trabajo y hay grandes plataformas para distribuir su contenido.



Es un nuevo camino que ha sido altamente democratizado para distribuir el trabajo de los artistas y no podemos dejar de tomar eso en cuenta.



Así que en lugar de darles dinero directamente, estamos creando la infraestructura para que los artistas se desarrollen.



___¿Cómo convivirán los medios tradicionales con los nuevos en el futuro?



___Depende del acceso a la banda ancha. Si la gente tiene acceso a una verdadera banda ancha, tendrán una tendencia a ir más hacia las plataformas digitales. Si no, la tecnología se mantendrá dividida y la gente permanecerá en radio y televisión. Pero el cambio ocurre muy rápido y los gobiernos han permanecido poco actualizados en cómo lidiar con su política cultural.



Veo que la adopción de nuevas tecnologías en plataformas digitales sólo aumentará y eso está pasando porque la gente menor de 35 años no tiene muy presente la radio y la televisión.



Consumen música y video digitales; como ministra de cultura digo que Canadá quiere tener la capacidad de promover y apoyar nuestro arte y nuestros medios, y asegurarnos de que hay voces canadienses. Mi preocupación es: ¿Cuál es el futuro del contenido nacional en las plataformas digitales? Y en eso estamos trabajando: modernizando nuestra ley de producción audiovisual y las leyes de protección intelectual en casa para lidiar con este asunto, pero es un asunto de hecho para mantener la diversidad cultural que es dominado por contenido estadounidense en inglés.



Es importante para ministros de cultura y medios y el mundo tener esta conversación, porque en última instancia se trata de preservar nuestra lengua, nuestra cultura.