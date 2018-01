¿Por qué tus hijos deberían aprender a programar?

Aprender a programar y conocer los conceptos básicos de la programación no debería ser exclusivo de jóvenes y niños con altos promedios académicos o que pretenden convertirse en desarrolladores de software, sino una rama del conocimiento que llegue a todos los estudiantes a modo de preparación para los retos laborales del futuro derivados de la evolución digital, opinan expertos.



Los lenguajes de programación como html, JavaScript y Phyton, por mencionar algunos, son tan relevantes en nuestras vidas al grado en el que incluso pedir una pizza o un taxi ya se hace mediante una aplicación. Leonardo Ortíz, director de Filantropía de Microsoft, considera que las habilidades digitales en el futuro no serán exclusivas de los trabajadores de empresas tecnológicas, sino que se necesitarán en todos los sectores.



“El tema de Ciencias de la computación se debe impulsar muy fuerte ya que hoy en día no es suficiente saber utilizar tecnología, sino aprender a crearla. A largo plazo, los niños, todos los niños deberán aprender Ciencias de la computación como nosotros aprendimos Química o Biología, esto no para que se conviertan en desarrolladores de software, sino simplemente para saber cómo funciona el mundo”, dijo Ortíz a El Financiero.



"En un mundo cada vez más digital, es importante saber qué pasa detrás de la pantalla, por qué suceden las cosas, de la misma forma que estudiamos Ciencias Naturales aunque no fuéramos a ser doctores”, agregó.

La tecnológica presentó el pasado 6 de diciembre su programa #YoPuedoProgramar, que mediante tutoriales gratuitos orienta a las personas mayores de 15 años las bases de HTML, JavaScript y CSS.



“Algo que vemos es que en los próximos 10 años más del 50 por ciento de los empleos requerirán alguna habilidad de creación tecnológica, independientemente de la industria, no hablo solo de puestos de Ingeniería en Sistemas, sino empresas del sector financiero, manufacturas, autoservicios, todos los sectores”, dijo.



Para el directivo de Microsoft el reto más importante, además de acercase a las autoridades, es la capacitación de maestros. “El gran reto es: ¿Quién le va a enseñar a enseñar a esos maestros?’ ese es un reto importante en el sentido de democratizar la enseñanza de Ciencias de la Computación, que esto no sea exclusivo de algunos”.



Expertos coinciden en que la enseñanza de lenguaje programático está mitificada actualmente a grupos de personas del sexo masculino, de raza blanca y que en su etapa de estudiantes tuvieron excelentes calificaciones. Diversificar el ecosistema de desarrolladores, es necesario y propiciaría la inclusión tecnológica.

“Vengo de Silicon Valley y sí, hay un perfil muy marcado en cuanto a los fundadores, y no solo mujeres, requerimos también más diversidad étnica, de clases sociales, porque un ecosistema de ese tipo es sano y puede lanzar productos hechos para más personas y no dirigido a un target tan pequeño, se requiere ser inclusivo para tener una empresa más dinámica”, dijo en entrevista para El Financiero, Julián Balderas, CEO de Ironhawk.



“A todos nos conviene tener más mujeres en el mundo de la tecnología. Tenerlas en posiciones de liderazgo o siendo desarrolladoras, van a construir productos muy diferentes a los que hacen los hombres, y que funcionan en aspectos que ellas necesitan y eso beneficia la inclusión tecnológica”, agregó.



Ironhawk es una ‘escuela hacker’ fundada en 2013. Cualquier persona de cualquier perfil puede aprender a programar en los lenguajes más relevantes en 9 semanas en este lugar. “En el momento en el que la tecnología está cambiando tan rápido a lo mejor entras a la Universidad tradicional para aprender algo de tecnología pero ya que gradúas tal vez ha cambiado tanto que ya no es relevante”.

Balderas señala que aprender programación no es sencillo pero tampoco imposible. El también desarrollador indica que se trata de un lenguaje más, que no es para todos, pero que no debe ser exclusivo de personal con perfil completamente tecnológico.



“Es como aprender un nuevo lenguaje. En México hace unos 10 años había un ‘rush’ de que todo mundo tenía que aprender inglés, y el inglés tampoco es fácil ni es para todos, igual lo puedes aprender online, en escuelas, etc… hay mil maneras de aprenderlo. Bueno, pues este es otro lenguaje”, señala.



Ironhawk es una de las opciones que existen actualmente para el aprendizaje de Lenguaje de Programación. Imparten un curso de 9 semanas que tiene un costo de 70 mil pesos y con el que el estudiante sale graduado bajo el título de Junior Full Stack Developer. Según Balderas, el 85 por ciento de los egresados consiguen un trabajo en un periodo de 3 meses luego de graduarse.



Los expertos indican que para 2025 se requerirán 1.25 millones de trabajo de programación y que actualmente el índice de egresados con esas habilidades de universidades no alcanza para cubrir dichos puestos. El salario de un programador actualmente es 3 veces más que el salario promedio en México.



"Es hora de empezar a enseñar lo básico a los niños. Privadas y públicas, si hacemos eso vamos a ver un nivel de talento técnico a los 14 años para realmente hacer cosas que funcionen además a toda la sociedad, para México no solo sería increíble, es lo necesario", señala Balderas.



El 20 de octubre de 2017 Microsoft y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio de capacitación de 150 maestros de escuelas secundarias del sector público en Hidalgo, Morelos, Puebla, Guadalajara, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México, para integrar a sus clases conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).