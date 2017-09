¿Por qué son importantes los millennials en las Pymes?

Actualmente la digitalización y evolución tecnológica de las empresas ya no es un lujo, sino una necesidad para no desaparecer, y un grupo de millennials trabajando en ella puede ser un primer paso importante para permitirlo.



“La generación millennial en la vida laboral cuenta con herramientas y cualidades interesantes como nuevos emprendedores. Esta adopción tecnológica, esa renuencia que encontrábamos antes en los industriales cada vez es menor con esta generación”, consideró Juan Manuel Kuri, vicepresidente y country manager de Siemens en Latinoamérica.



“Los millennials entienden más que la tecnología hace a los negocios más competitivos, y permite permear los mensajes de valor de la evolución tecnológica en una empresa”, señaló en entrevista con El Financiero.



Según cifras del Inegi, más del 90 por ciento de las compañías mexicanas son Pequeñas y medianas empresas (Pymes), pero apenas uno de cada 10 nuevos negocios sobrevive al primer año, teniendo como factor importante la evolución digital. Para Kuri, enfrentar los retos de la digitalización es una necesidad para existir, para lo que los millennials pueden ser importantes.



El ejecutivo de Siemens indicó que para las Pymes actualmente existen tres retos cruciales en su camino al éxito.



El primero es tener una idea innovadora que solucione un problema o necesidad común. El segundo es un reto financiero, ya que todo negocio requiere tener capacidades para solventar los retos que afronta. El tercer reto consiste en trabajar para ser exitoso, no para sobrevivir.



“Cuántas historias no sabemos de proyectos de cochera que acaban en Wall Street. La tecnología te permite irrumpir de esa forma, te permite tener una capacidad de oferta de valor prácticamente en cualquier sector”, dijo.



La generación millennial no solo ha sido importante para la adopción de tecnologías desde las operaciones de las empresas sino en el consumo, ya que son los potenciales clientes de las firmas que buscan ofrecer soluciones innovadoras, y quién mejor para entender a ese mercado que la misma generación.



Kuri consideró que todas las empresas deben evolucionar y digitalizarse en cualquier sector. “Te pongo el ejemplo de un reloj, que antes servía para darte la hora, hoy día además de esa tarea te ayuda a sincronizar tu celular y ejecutar tus rutinas de ejercicio, ya vivimos en un mundo digitalizado”, indicó.