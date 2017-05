¿Por qué las empresas de servicio al cliente no sobrevivirán sin IA?

Para 2020, el 85 por ciento de las interacciones entre empresas y personas serán con inteligencia artificial y con el uso de la tecnología.



En el marco del INCMty Impact 2017, Martín Frascaroli, CEO de Aivo, indicó que este es un proceso de evolución natural, pero que no se da mágicamente sino con la implementación de nuevas tecnologías y con la intención de que el cliente obtenga mejores resultados y soluciones al preguntar por algún servicio.



En entrevista para El Financiero, el fundador de la compañía dedicada a la implementación de chatbots e inteligencia artificial en servicio al cliente destacó que en ese proceso de evolución las compañías se verán casi obligadas a adoptar dicha tecnología, ya que de lo contrario es poco probable que subsistan.



“Es natural, ni siquiera lo veo como un tema generacional, la gente de cualquier edad lo que quiere es que se le resuelva rápido un problema, si un banco me hace pasar horas en una línea o me transfiere muchas veces la llamada y otro me resuelve al instante en un chat, me voy a ir con el otro, o sea quien no adopte la tecnología en el servicio al cliente en el futuro no podrá subsistir”, consideró.



Según el fundador de la compañía, menos de la mitad de las personas menores de 35 años utilizan las llamadas telefónicas para buscar la resolución de un problema, y cuando lo hacen, se llevan malas experiencias de los call center.



Para eso, la inteligencia artificial ofrece la omnicanalidad, es decir, que en todos los canales el cliente obtenga la misma respuesta y de manera inmediata.



“Vamos a poner un ejemplo, yo llamo a la línea de atención al cliente de mi banco y cuando les digo que quiero conocer mi saldo, me responden ‘descarga la app’, y en la app me hacen ir a la sucursal a generar un número y una clave, y entonces mira cuántos pasos para llegar a mi objetivo”, dijo.