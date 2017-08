¿Por qué huyen los lobos marinos de México?

La doctora Yolanda Schramm Urrutia, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), colabora en estudios que evidencian el desplazamiento de pinnípedos —mamíferos carnívoros marinos— desde el noroeste de México hacia California, en Estados Unidos.



En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, la investigadora mencionó que la evidencia que ella y sus colaboradores han obtenido marca una tendencia a la baja en las poblaciones de pinnípedos en México, mientras que en California se registra un incremento, específicamente en elefantes marinos y el lobo marino de California.



“La reducción aquí en México sabemos que no es por mortalidades porque cuando hay mortalidades masivas tienes algo de evidencia y en California no se puede explicar por nacimientos, entonces estamos viendo que son movimientos de los animales”, expuso.

La investigadora refirió que el desplazamiento de pinnípedos —focas, lobos y elefantes marinos, principalmente— se asocia a cambios de temperatura en el agua, provocados por fenómenos ambientales como 'El Niño', lo que a su vez genera el movimiento de especies de peces que forman parte de la alimentación de estos mamíferos marinos.



Indicó que la foca común es otra de las especies en las que ha documentado los efectos provocados por los cambios de temperatura del mar. “¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay suficiente alimento o cuando el calor se mantiene durante mucho tiempo, las hembras no alcanzan a acumular las reservas que necesitan para poder llevar a cabo toda la preñez, el parto y amamantar”, puntualizó.



En consecuencia, los investigadores han encontrado crías prematuras o abandonadas, ya que las hembras se mueven en busca de comida, lo que provoca que las crías mueran. La especialista en pinnípedos refirió que a partir de 2013, año en que se registró el fenómeno conocido como 'El Bloop', anomalía cálida del noreste del Pacífico, comenzaron a notar cambios no sólo en el desplazamiento sino también en la producción de las crías.



Ante estas modificaciones que se atribuyen al cambio climático, apuntó que las poblaciones de pinnípedos pueden considerarse como indicadores de cambios ambientales.



“A nivel global, las investigaciones empiezan a demostrar que hay movimiento de animales, los que no encontramos aquí en Baja California están al norte, en las colonias de California y, luego, al año que entra se regresan, por eso decimos que son indicadores”, concluyó.