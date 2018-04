¿Por qué Facebook recolecta datos hasta de quienes no son sus usuarios?

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pasó gran parte de su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos argumentando que los usuarios de Facebook tienen control sobre sus datos. Pero, ¿qué pasa con los datos que la red social recopila de personas que ni siquiera tienen cuentas?

Ante los legisladores la semana pasada, Zuckerberg dijo que Facebook necesitaba rastrear a personas que no eran miembros por "motivos de seguridad". En una publicación de seguimiento el lunes, la compañía añadió razones comerciales para hacerlo.

Facebook dijo que otros sitios web y aplicaciones usan sus servicios para permitir que personas creen rápidamente cuentas y luego compartan contenido en sus páginas de Facebook, como artículos o noticias. Sin embargo, en el fondo, Facebook también ayuda a algunos sitios y aplicaciones a rastrear su rendimiento y publicar anuncios de los anunciantes de Facebook.

Esos sitios envían información a Facebook sobre las personas que los visitan, con detalles de todos, no solo de usuarios de Facebook. "Recibimos información incluso si estás desconectado o no tienes una cuenta de Facebook", comentó David Baser, director de gestión de productos, en el blog de la compañía. "Esto se debe a que otras aplicaciones y sitios no saben quién usa Facebook".

La compañía está trabajando para ser más transparente después de los dos días de testimonio de Zuckerberg en el Congreso estadounidense la semana pasada, durante la cual el CEO desviaba constantemente preguntas sobre la manera en la que Facebook rastrea a sus usuarios, explicando que todos tienen el control sobre su propia información.

Facebook dijo que necesita la información para mantener registro de quiénes vieron anuncios, para comprender qué promociones les interesaría ver después, en Facebook o en otras páginas.

“Las cookies y los identificadores de dispositivo nos ayudan a determinar si la persona usa Facebook”, comentó la compañía. “Si lo hacen, podemos usar el hecho de que visitaron el sitio o la aplicación de nuestro negocio para mostrarles un anuncio sobre esta empresa, o uno similar, en Facebook. Si no lo hacen, podemos enseñar uno motivándolos que se unan a Facebook”

La compañía dijo que no es la única rastreando a la gente por medio de varias apps y sitios web, y mencionó otros servicios de internet que reciben información de sitios que no les pertenecen.

“Twitter, Pinterest y LinkedIn tienen botones similares de Me Gusta y Compartir para ayudar a las personas a compartir sobre sus servicios”, escribió Facebook en una publicación. “Google tiene un sistema popular de análisis. Amazon, Google y twitter ofrecen características de inicio de sesión. Estas compañías, y muchas otras, también ofreces servicios de publicidad. De hecho, muchos servicios web y aplicaciones mandan la misma información a múltiples compañías cada vez que las visitas”.