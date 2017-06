¿Por qué este gobierno apagó la señal de internet?

El acceso a internet en Etiopía fue bloqueado desde el marte por la tarde, con la intención de evitar filtraciones de los exámenes de acreditación de secundaria, como sucedió el año pasado.



La presentación de exámenes para los estudiantes de Etiopía, que acreditan haber superado la primera fase de secundaria, comienzan este miércoles, mientras que las pruebas para obtener el título del segundo y tercer nivel de dicho nivel educativo comienzan el lunes próximo.



El año pasado, los exámenes fueron divulgados en las redes sociales y en algunos sitios web, días antes de la presentación de las pruebas. Esto fue responsabilidad de un grupo de protesta contra el gobierno en la región de Oromia, que amenazó con publicarlas previamente y que obligó al gobierno a posponer las pruebas tras la filtración.



El diario británico The Guardian informó que un reporte de transparencia de Google indica que no ha habido tráfico en dicho país desde el martes por la tarde.



El Ministro Negeri Lencho no ha respondido al respecto, lo mismo que el vocero del gobierno etíope Zadig Abraha, a quien se le intentó contactar vía telefónica.



Personal de cuatro hoteles en la capital etíope, Addis Ababa, informaron a sus huéspedes que no habrá acceso a internet hasta el 2 de junio, debido a los exámenes.



Según The Guardian, esta es la tercera vez en un año que el acceso a internet es bloqueado en dicho país. En julio de 2016, el gobierno restringió el acceso debido a las pruebas para ingresar a la universidad, situación que se repitió en agosto de ese mismo año.