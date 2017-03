Olvídate de regalar calcetines, este asistente digital te dice el regalo perfecto

LAS VEGAS, NEVADA.- GWYN, un asistente impulsado por Watson, la Inteligencia Artificial de IBM, puede ayudarte a escoger el regalo perfecto para cualquier ocasión y persona, sólo hace falta preguntarle.



Por medio de la interacción con el cliente, realizando cinco preguntas y pidiendo información el agente inteligente de 1-800-Flowers.com -una empresa dedicada a la venta y envío de flores y regalos online- puede escoger dentro de un catálogo de 7 mil productos el presente perfecto para esa persona especial.

GWYN

Regalos para cuando los necesitas, de sus siglas en inglés: Gifts When You Need.