Netflix dejará ir a Disney, pero quiere retener a superhéroes y 'jedis'

Netflix está en "conversaciones activas" con Disney para seguir transmitiendo películas de Marvel y la saga Star Wars después de 2019, cuando las nuevas producciones de la productora de dibujos animados y Pixar dejen de aparecer en su servicio en streaming, dijo un ejecutivo de Netflix.



Disney anunció el martes que iba a dejar de suministrar nuevas películas a Netflix desde el 2019 y que lanzará su propio servicio de transmisión de contenido multimedia por internet.



El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo este viernes a analistas que la compañía aún no decide dónde distribuir las películas de superhéroes de los estudios Marvel y las de la productora Lucasfilm, propiedad de Disney.



El responsable de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, dijo: "Estamos aún en negociaciones activas" con Disney sobre la posibilidad de asegurarnos un acuerdo para retener los derechos para difundir producciones de Marvel y Lucasfilm en Netflix después de 2019.



Sarandos señaló que esperaba que el servicio de Disney fuera "complementario" a Netflix, que cuenta con programación para toda la familia, como las películas de animación de Illumination Entertainment y las de Dreamworks Animation.



El plan de Disney de entregar su contenido directamente a los consumidores es la "evolución natural" que Netflix esperaba, dijo Sarandos en una entrevista durante una celebración de las candidaturas a los Emmy de la producción de Netflix "The Crown".



"Por eso entramos en la producción de contenido original, anticipando que podía no ser tan fácil negociar con los estudios para obtener la licencia de su contenido", añadió Sarandos.



Los contenidos de Disney serán retirados de Netflix a partir de 2019 en Estados Unidos mientras que para la región de Latinoamérica dicho material se mantendrá disponible.