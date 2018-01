Microsoft reconoce que los parches pueden hacer lentas las computadoras

Microsoft reconoció que las soluciones para arreglar las fallas de seguridad presentes en la mayoría de los chips pueden ralentizar significativamente ciertos servidores y afectar el rendimiento de algunas computadoras personales.



Esta es la primera evaluación del fabricante de software sobre un problema global que afecta a toda la industria.



El 3 de enero, Intel confirmó que sus chips contienen una característica de larga data que los hace vulnerables al hackeo. Hay dos fallas principales, denominadas Meltdown y Spectre, y una o ambas están presentes en casi todos los miles de millones de procesadores que ejecutan computadoras personales, servidores y teléfonos, y podrían dar a los atacantes acceso a datos como contraseñas o claves de encriptación.



Las compañías de tecnología más grandes del mundo lanzó actualizaciones de software para corregir estos agujeros de seguridad, y ha habido un intenso debate sobre cuánto afectará esto al rendimiento.



La declaración de Microsoft sugiere que las desaceleraciones podrían ser más sustanciales de lo que Intel indicó previamente. Mientras que el director ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, señaló este lunes que el problema puede ser más generalizado de lo que se pensaba, no discutió el grado de impacto, solo que algunas máquinas se verían más afectadas que otras.



Las computadoras con Windows 10 vendidas desde 2016 enfrentarán una ralentización de menos del 10 por ciento, lo que según Microsoft probablemente no sea notable para los usuarios. Los clientes con computadoras con Windows 10 o anteriores notarán cierta lentitud debido a que esas máquinas contienen chips más antiguos. Las máquinas que ejecuten Windows 7 y Windows 8 desde 2015 o antes serán las más afectadas y los usuarios notarán una disminución en el rendimiento del sistema, advirtió Microsoft.



Las computadoras que sustentan las redes corporativas, que se utilizan para ciertas tareas, pueden mostrar un "impacto más significativo". No todos los servidores se verán afectados, dijo. La empresa, que no proporcionó números específicos, añadió que está probando una variedad de sistemas y notificará a los usuarios sobre lo que encuentre.