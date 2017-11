¿Te imaginas un abogado robot? Aquí te lo presentamos

Case Crunch -una startup británica creada por estudiantes de derecho de la Universidad de Cambridge- combina, entre otras disciplinas, las leyes y la inteligencia artificial para predecir el resultado de casos que normalmente un bufete de abogados resolvería.



El sistema de la startup del Reino Unido utiliza la inteligencia artificial para recabar datos que ayuden a predecir qué pasará en casos legales de empresas o incluso firmas de abogacía.



De acuerdo con la empresa, el objetivo de los robots abogados es "cambiar del nicho tradicional de la abogacía a la inteligencia legal, y hacer de estos sistemas algo ampliamente disponible".



Para probar su eficacia, Case Crunch realizó una 'competencia', durante una semana, con más de 100 abogados de firmas reconocidas del Reino Unido, en las que se analizarían 775 casos de incumplimiento de pagos a aseguradoras.



Para cada caso, se contaba con un producto asegurador, que funge como garantía del cobro al arrendador en caso de muerte del arrendatario o cualquier condición que evite la devolución del dinero. Luego, tanto abogados como el sistema harían la predicción de si cada caso tendría éxito en la reclamación. Los casos sólo podrían tener dos resoluciones: aprobación o rechazo.



Los resultados fueron notoriamente favorables para la inteligencia artificial. Mientras que los abogados obtuvieron una eficacia del 66.3 por ciento en la predicción de los casos, los robots alcanzaron 86.6 por ciento de aciertos.



La inteligencia artificial no tuvo que realizar papeleo ni investigación presencial para realizar las predicciones como lo hicieron los abogados. Y probablemente ése es el punto principal de Case Crunch, un sistema que busca hacer predicciones legales para reducir gastos de tiempo y dinero.



Case Crunch está diseñado para que dos de sus sistemas no sean iguales, pues cada uno es programado para resolver casos en específico.



El sistema aún se encuentra en una versión de prueba, pero ya buscan realizar un trabajo predictivo que una persona no puede hacer con la eficacia que un robot sí tiene.