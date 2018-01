Los nuevos juguetes de Google para ser el ‘amo’ de la realidad virtual

Los dispositivos de realidad virtual aún son comprados principalmente por un nicho de mercado: los ‘gamers’. Google quiere cambiar eso. La firma lanzó un nuevo visor de realidad virtual (RV) con Lenovo el martes así como cámaras especializadas para respaldar la tecnología.



Google mostró los nuevos visores, llamados Mirage Solo, en Las Vegas, durante la mayor feria de tecnología de consumo, el CES. Tienen características de dispositivos de RV de alta gama, como pantallas que no se difuminan a medida que el usuario se mueve, y no necesita estar conectado a una computadora. Esas deficiencias han sido un gran obstáculo para una adopción más amplia de la realidad virtual.



El Mirage Solo trabaja con la plataforma de realidad virtual Daydream de Google, la cual es usada por otros visores que realmente funcionan como una carcasa para colocar un smartphone. El Mirage no requiere de otro dispositivo.



Las nuevas cámaras de Google están destinadas para alentar a las personas a capturar imágenes de 360 ​​grados que se pueden ver dentro de los dispositivos de realidad virtual.



Hasta ahora, la biblioteca de contenidos para RV es relativamente pequeña, debido a los altos costos de captura y creación. La cámara Mirage tiene dos cámaras ojo de pescado que graban imágenes en 3D de gran angular; puede almacenar imágenes y videos localmente, o conectarse con Google Fotos y YouTube, donde las personas pueden mirar en una pantalla plana o en un visor.



Tanto las cámaras como los nuevos auriculares están diseñados para ofrecer servicios de Google, como YouTube, sus mapas digitales y su tienda de aplicaciones.



En la realidad virtual, Google compite con Facebook para convertirse en el proveedor de medios preferido. El uso más amplio de auriculares RV, más allá de los juegos, no llegará hasta 2021, según un análisis de Bloomberg Intelligence.



Muchos analistas esperan que el mercado de dispositivos de realidad aumentada, que superponen imágenes digitales en el mundo físico, eventualmente supere a la realidad virtual.



Google y Lenovo dijeron que el nuevo dispositivo llegará durante el segundo trimestre de 2018. Google no compartió el precio de los visores ni de la cámara.