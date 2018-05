Llegan desde las 6 de la mañana para comprar los nuevos teléfonos de Huawei

Este viernes, la compañía china Huawei lanzó en México a la venta para público en general sus tres nuevos dispositivos: P20, P20 Pro y P20 Lite. Y lo hizo con una promoción de “2x1” en distintos centros de atención a clientes de Telcel que atrajo a más de 100 personas en algunos casos.

La promoción consistía en lo siguiente: al comprar un Huawei P20, el modelo P Smart de la compañía era gratis (este equipo tiene un precio de 4 mil 669 pesos). En tanto, al adquirir el P20 Pro, el modelo P20 Lite (uno de los nuevos smartphones, con precio de 6 mil 499 pesos) venía de regalo.

Estos ‘obsequios’ de Huawei provocaron que, en centros Telcel de algunas plazas comerciales de la Ciudad de México, llegara una gran cantidad de personas comparado con el número de dispositivos disponibles.

En la plaza Perisur, al sur de la CDMX, las dos primeras personas en la fila llegaron al centro Telcel a las 6 de la mañana aprovechar la promoción. Desde esa hora hasta las 10 de la mañana, el número de personas en fila para adquirir los equipos ascendía a aproximadamente 130 personas.

De acuerdo con uno de los distribuidores de Huawei, en dicho centro Telcel el número de dispositivos P20 Pro disponibles para todo el fin de semana que dura la promoción (del 4 al 6 de mayo) era de 99 equipos, mientras que del P20 había 200 smartphones.

Más allá de que algunas personas ya no alcanzarían el celular P20 Pro en su primer día de venta, los usuarios coincidieron en que prefieren la marca Huawei por los precios accesibles, la promoción y las características de los teléfonos, en especial la triple cámara Leica.

“Me enteré la semana pasada de la promoción, pregunté y me dijeron que te daban un teléfono. Me llamó la atención el P20 Pro por la cámara con tres lentes y más megapíxeles. Obviamente lo atractivo de esto es la promoción que te da un teléfono gratis”, dijo Alberto Díaz, uno de los clientes que llegó a la fila a las 7 de la mañana.

Otra de las personas en fila comentó que el P20 Pro es uno de los mejores celulares en el mercado. “(Lo que me convenció de comprarlo fue) la triple cámara y la promoción de que te regalan otro equipo”, señaló Fernando Colín. Si no hubiera sido por la promoción, “igual me hubiera comprado un Galaxy S9 o un iPhone X”.

Vender equipos nuevos en promoción es una de las estrategias de Huawei para seguir ganando terreno en el mercado de los smartphones. Hasta el tercer trimestre de 2017, según The CIU, la compañía china ocupó el sexto lugar en participación de mercado en México con 4.4 por ciento, sólo por debajo de Samsung, Apple, LG, Motorola y Alcatel. A finales de 2016, Huawei era el octavo lugar.