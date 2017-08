LinkedIn quiere convertirse en tu blog profesional

Además de compartir actualizaciones y ligas de contenido como imágenes, presentaciones y videos, los usuarios de LinkedIn podrán contar con un espacio para crear textos más largos donde sus seguidores puedan hacer análisis y generar diálogo que permita establecer más conexiones entre profesionales.



“Nuestros usuarios, según su carrera, tienen un gran conocimiento en las distintas áreas de negocio, lo cual contribuye a su exposición y posicionamiento en nuestra red. Con esta alternativa quisimos ofrecer una plataforma fácil de usar, donde los profesionales podrán crear contenido compartiendo sus experiencias y pensamientos con otros”, dijo Fernanda Brunsizian, Gerente Senior de Comunicación Corporativa de la plataforma.



Esta función permitirá que los usuarios se sigan entre sí, sin la necesidad de estar conectados. Los artículos compartidos podrían servir como material para reclutadores que de acuerdo a dichas publicaciones podrán saber más de los aspirantes a una vacante en particular.



"Funcionará como un blog, pero de asuntos profesionales y con la ventaja de que no se empieza desde cero como se haría con un blog tradicional. En esta plataforma, los usuario tienen ya a 500 millones de personas que están en la misma red", añadió, en entrevista para El Financiero.



La plataforma indicó que protegerá el material que los usuarios compartan mediante botones de denuncia que ayuden a evitar plagios y que exista material ofensivo para un determinado grupo de lectores.



Con esta nueva plataforma queremos lograr que los profesionales que ya forman parte de la red estén más comprometidos y desarrollen aún más su carrera profesional.”, señaló Brunsizian.



“El objetivo no es atraer nuevos usuarios, sino hacerlos más activos y participativos en su área profesional”, agregó.



Actualmente, LinkedIn se conforma por 50 millones de usuarios (con perfil en español) de los cuales 10 millones están en México.