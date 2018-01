Las 10 predicciones para el bitcoin y otras criptomonedas

Don Tapscott, quien junto con Alex Tapscott- coautor de Blockchain Revolution-, predijo que el bitcoin superaría los 2 mil dólares y la moneda lo hizo e incluso subió aún más hasta los 19 mil 511 dólares, ahora trae estas 10 predicciones para esta y otras criptomonedas en este año que apenas comienza.



1. Su valor seguirá creciendo



Las criptomonedas seguirán registrando resultados positivos y aunque también tendrán sus momentos de volatilidad, en general, aumentarán su valor, de acuerdo con el también cofundador de Blockchain Research Institute.



El aumento estratosférico del precio del bitcoin hace que sea más fácil para los nuevos inversores justificar una intervención, ya que ahora hay una gran clase de activos demasiado grande para ignorarla. Por lo que en 2018 se verán compras del bitcoin y otras monedas por parte de instituciones financieras, pero los compradores deben tener cuidado: para que el bitcoin mantenga su rally, los desafíos sobre su regulación deben ser resueltos.



Es así que se verá una avalancha de instituciones, minoristas y otros negocios familiares ingresando al mercado de las criptomonedas. Muchas personas y organizaciones no han invertido por razones de seguridad, aunque ya se está abordando este problema, Coinbase tiene bóvedas donde se pueden almacenar activos criptográficos, además de que se están creando nuevos mercados, como fondos y operaciones de futuros basados en bitcoins que son ofrecidos por compañías de servicios financieros.



Pero en los próximos años, la mayoría de las criptomonedas podrían ser superadas por plataformas que tienen una funcionalidad más poderosa al igual que muchas empresas de tecnología punta fueron desplazadas por las puntocom y éstas por compañías nuevas y poderosas como Amazon, Google y Facebook.



2.Transformaría a las industrias

​

Actualmente Blockchain Research Institute investiga la forma en la que el Blockchain transformaría estas 10 industrias: servicios financieros, ventas minoristas y bienes de consumo, gobierno y democracia, energía, educación superior, transporte, fabricación, medios y telecomunicaciones, tecnología, salud y recursos.



De acuerdo con el experto, las cadenas de suministro, una industria que genera 60 billones de dólares e incluye gigantes como Foxconn y Walmart, está examinando la blockchain para realizar transformaciones.



3.Se creará una plataforma de valor



Según el analista, el bitcoin y ethereum podrían seguir creciendo, no solo en valor, también en la cantidad de plataformas que ayuden resolver problemas como escalabilidad, interoperabilidad y gobernabilidad.



Para 2018 podrían destacar plataformas como Cosmos, Aion, ICON y Polkadot, las cuales, son diferentes ya que han sido diseñadas para superar muchos de los cuellos de botella existentes. Estas llamadas ‘blockchains de tercera generación’ son únicas ya que apuntan a lograr ser multiactivos y multiempresas.



4. Las ICO podrían transformarse



Las Ofertas Iniciales de Monedas, también llamadas ICO u OIC, y a través de las cuales, las compañías logran obtener financiamiento con criptomonedas han sido consideradas como una forma de permitir el financiamiento a la innovación.



En 2018, habrá muchas oportunidades para las ICO con los tokens, unidades digitales que pueden representar una moneda, una propiedad, una acción o cualquier valor en el mundo real, actualmente hay tokens de productos, tokens de lealtad o tokens sociales como créditos de carbono. Y aunque aún están en desarrollo, se espera que estos tokens puedan representar activos financieros como acciones, bonos y contratos de futuros.



5. Cualquier persona puede monetizar sus identidades digitales

Actualmente, las empresas de redes sociales, los motores de búsqueda, gobiernos, bancos, etc. monetizan la identidad digital de las personas, pero con blockchain, las personas pueden poseer identidades únicas y guardarlas en una "caja negra digital", lo que también ayudaría a los usuarios a proteger su privacidad. Tales identidades de blockchain están en camino desde múltiples fuentes.



No pierdas de vista a las empresas uPort de ConsenSys, Civic o Sovrin que buscan proporcionar a las personas autoridad y autonomía sobre su identidad.



6. Los conglomerados digitales adoptan a las criptomonedas

No hay duda de que la tecnología blockchain representa una amenaza existencial para los conglomerados digitales más grandes del mundo, pero este año veremos que estas compañías adoptan las criptomonedas, e incluso la tecnología blockchain.



El 12 de diciembre, se anunció que David Marcus, el jefe de Messenger en Facebook, se uniría al directorio de Coinbase. Según el experto, no hay dudas de que Facebook está explorando los pagos con criptomonedas dentro de la plataforma Facebook Messenger o alguna otra iniciativa relacionada con tokens.



Seguramente esa no sería la única adquisición de una empresa de blockchain por parte de un importante conglomerado digital. Google ya es el segundo inversor más grande de este año en tecnologías de blockchain, y podemos esperar que continúe a medida que estalle el interés público en blockchain.



7. Las criptomonedas fiat

​

2017 trajo algunos intentos, como el de Venezuela, de tener sus propias criptomonedas, pero muchas de estas llamadas criptomonedas fiat, fueron sólo intentos de los gobiernos de parecer innovadores y socavar las criptomonedas independientes, aunque en 2018, se esperan iniciativas reales para avanzar con países como Suiza, Singapur, Canadá, India, Estonia, Corea del Sur, Japón y el Reino Unido.



Mientras tanto, se espera que el bitcoin y otras criptomonedas profundicen su utilidad como un verdadero medio de intercambio. Hay miles de empresas grandes o medianas que ya aceptan bitcoin para el pago de bienes y servicios como Overstock.com, Newegg, Shopify.com, Dish Network e incluso Microsoft y Paypal.



La evidencia sugiere que en 2018 un número creciente de minoristas y proveedores de servicios aceptarán bitcoin y criptomonedas en general como pago. Esto podría incluir a Facebook y Amazon.com.



8. Fiebre de regulación

​

En 2017, blockchain y las criptomonedas se volvieron demasiado grandes para ignorarlas y en 2018, se volverán demasiado grandes para fallar.



En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha argumentado que algunas, pero no todas las criptomonedas son valores.



Aunque el presidente de la SEC, Jay Clayton, instó a los inversores a tener una "extrema precaución", también dijo: "creo que las ofertas iniciales de monedas -ya sea que representen ofertas de valores o no- pueden tener maneras efectivas para que los empresarios y otros recauden fondos.



9. Criptomonedas contra el cambio climático

​

De acuerdo con el especialista de Blockchain Research Institute es hora de la comercialización de tokens de energía generados a partir de fuentes sostenibles. Empresas como Spectral Energy en los Países Bajos y LO3 Energy y Grid, en Estados Unidos, están liderando el camino.



Empresas como CarbonX Personal Carbon Trading y Zerofootprint Software permiten y recompensan a las personas para que administren su huella de carbono personal.



10. La criptoresiliencia

​

Cuantos más ataques reciban las criptomonedas, más fuertes se vuelven. China prohíbe las ICO e insinúa afectar los intercambios del bitcoin, lo que aumenta el valor de la moneda. El ethereum también ha sido atacado y ha tomado cientos de pasos para hacerse más robusto y seguro.