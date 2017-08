Expedia estrena CEO tras la salida de Dara Khosrowshahi

Expedia Inc. eligió a su director financiero, Mark Okerstrom, para ser su nuevo presidente ejecutivo, llenando rápidamente el puesto con un candidato interno reconocido después de que Dara Khosrowshahi dejara la empresa de viajes inesperadamente para unirse a Uber Technologies Inc.



El nombramiento de Okerstrom envía un mensaje de continuidad a los accionistas, quienes inicialmente provocaron una caída en las acciones de Expedia tras los informes de la salida de Khosrowshahi.



Mark Okerstrom, que ocupaba el puesto de director financiero desde 2011 y ha estado en la compañía desde 2006, a menudo habla en eventos en nombre de Expedia, informa a los analistas durante las llamadas trimestrales y generalmente ha sido visto como la mano derecha de Khosrowshahi. Khosrowshahi permanecerá en el directorio de Expedia, dijo la empresa el miércoles en un comunicado.



Expedia necesita una mano fuerte. Actualmente está tratando de abrirse paso en la industria de alquiler de viviendas de rápido crecimiento, manteniendo su negocio de reservas de hoteles en expansión frente al crecimiento de rivales Booking.com de Priceline Group Inc. y del gigante chino Ctrip.com International Ltd.