El cereal 'milagroso' que quiere conquistar la comida sana

El fonio es un tipo de cereal cultivado en África desde hace milenios, el cual es rico en nutrientes y aminoácidos, además de resistente a sequías, cualidades con las que podría conquistar el mundo de los alimentos saludables, estima el chef senegalés Pierre Thiam.



Este chef, uno de los de más renombre del continente, espera que este "cereal milagroso" logre mejorar la vida de las poblaciones del Sahel (una franja de territorio que va desde Senegal a Eritrea) e imponerse en los países desarrollado, tal como lo mencionó en su ponencia de TEDGlobal 2017 (Technology, Entertainment and Design) que se celebra en estos días en Arusha, Tanzania.



A medio camino entre la sémola de trigo y la quinoa, el fonio se cultiva en el continente africano desde hace unos 5 mil años, según Thiam, quien afirma haberlo descubierto en el sureste de Senegal hace varios años cuando escribía un libro de recetas.



Según sus investigaciones, el fonio era tan apreciado que hay rastros en tumbas egipcias, entre los alimentos que se colocaban para acompañar a los difuntos en el más allá. Los dogones, un grupo étnico de Malí, consideran por su parte que el universo se formó a partir de un grano de fonio.



Peró el cereal cayó en el olvido y ahora sólo se cultiva en el oeste del Sahel, como en Kedugu, una de las regiones más pobres de Senegal.



"Existe un potencial agrícola inexplotado en el Sahel y basta con cambiar las condiciones de acceso al mercado para liberarlo", asegura el chef.



DE SENEGAL A NUEVA YORK



El fonio necesita muy poca agua y permite a los campesinos sobrevivir entre dos periodos de cosecha.



El cultivo de fonio es "excelente para el medio ambiente". "Tolera suelos pobres y requiere muy poca agua. Prospera allí donde no crece nada", explica Thiam.



En 2016, el cocinero logró que la cadena estadounidense de supermercados ecológicos Whole Foods comercialice el cereal y desde el mes pasado puede verse en los estantes de la marca en Nueva York.



Pero quedan muchos obstáculos para que el fonio se imponga en el mercado floreciente de los alimentos sanos.



Su producción exige un proceso laborioso de cosecha manual. Hay que separarlo y pelarlo. Y resulta muy difícil mantener siempre la misma cantidad para poder comercializarlo.



: