'Justina', la androide de la UNAM, conquista certamen internacional

Justina y un grupo de cuatro integrantes del equipo Pumas del Laboratorio de Bio-robótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, lograron el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado como parte de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes (Iros 2018), en Madrid.

La androide universitaria supero a siete equipos provenientes de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán. Se enfrentó a cuatro pruebas dentro de la reproducción de un apartamento, y a pesar de la complejidad actuó de forma totalmente autónoma y ejecutó órdenes habladas, con lo que conquistó el evento de robótica.

En la prueba o task 1 Getting to know my home, Justina cambió los muebles y objetos de lugar e infirió qué fue lo que se movió y a dónde, además qué puertas se cerraron. En el abordaje de task 2 Welcome visitors, que consiste en recibir e interactuar con cuatro diferentes visitantes: repartidor, doctor, cartero y plomero, Justina lo hizo.

Asimismo, en el task 3 Catering for Granny Annie’s Comfort, que se trata de recibir un comando de tres oraciones y ejecutar las órdenes que se le pidieron, desde guiar a una persona, seguirla, interactuar con ella o encontrar objetos y manipularlos, tomó la delantera y avanzó.

Para el task 4 Visit my home, la robot logró navegar en ambientes dinámicos, es decir, interactuó con gente no conocida, movió una silla y recogió una bolsa del suelo, además de hallar un individuo y seguirlo fuera del apartamento para finalmente regresar al punto donde lo encontró.

“Justina es un robot de servicio al que se le puede dar cualquier orden y ejecuta un plan para llevarla a cabo”, explicó Reynaldo Martell, líder del equipo, quien viajó a Madrid junto con Hugo León, Jaime Márquez y Julio Cruz, todos universitarios.

La androide del Edificio T de Ingeniería ha ido de menos a más, con intervenciones en su software y hardware en un grupo de jóvenes universitarios encabezados por Jesús Savage, titular del Laboratorio de Bio-robótica.

Ha participado en competencias en Alemania, Estados Unidos, Francia, Austria, Singapur, Turquía, Holanda, así como China, Japón y Brasil, pero fue finalmente en España donde se fraguó la conquista de su primer triunfo global unánime.

La Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes es el certamen más importante en el campo de la robótica y el mayor evento internacional para investigadores, empresas y usuarios finales. La sede es rotatoria entre Asia, América y Europa.

Está auspiciada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers de Estados Unidos y la Japan Robotics Society, e igualmente está apoyada por la Unión Europea por medio de su Dirección General de Digitalización. Además, cuenta con numerosos patrocinios de las principales empresas del sector y tecnologías afines.