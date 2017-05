Jeff Bezos dona un millón de dólares a ONG de defensa de la prensa

El cofundador de Amazon Jeff Bezos donará un millón de dólares al Reporters Committee for Freedom of the Press, el mayor donativo para esta organización de defensa de los derechos de la prensa.



El donativo de Bezos, dueño también del periódico Washington Post, se anunció el martes en la cena de entrega de premios de la organización.



"Este generoso regalo nos ayudará a seguir creciendo, para ofrecer nuestro apoyo legal y de capacitación a muchas nuevas organizaciones; y a extender nuestros servicios a periodistas independientes, redacciones no lucrativas y documentalistas", dijo David Boradman, director del comité.



"Estaremos también mejor posicionados para ayudar a redacciones locales, las más afectadas por las perturbaciones en la industria de la prensa y cuya supervivencia es tan crucial para la democracia estadounidense como la de esas entidades con sede en Washington y Nueva York", añadió.



El Reporters Committee for Freedom of the Press también anunció que participará en la administración de un nuevo fondo de más de 6 millones de dólares para la defensa de la libertad de prensa, el First Look Media Press Freedom Defense Fund.



First Look, una organización establecida por el fundador de eBay Pierre Omidyar, anunció por separado el martes que incrementará su financiamiento para su fondo de libertad de prensa a 2 millones, y ofrecerá otros 2 millones en aportaciones complementarias.



Bezos y Omidyar se han referido en los últimos meses a la necesidad de realizar esfuerzos en apoyo a una prensa independiente.



El cofundador de Amazon dijo el año pasado durante la campaña de Donald Trump que el candidato republicano estaba "tratando de congelar o enfriar los medios que lo examinaban".



Omidyar dijo el mes pasado en un tuit sobre la iniciativa: "La lucha contra la desinformación, las mentiras autoritarias y el abuso en línea es una pelea que nosotros podemos ganar".