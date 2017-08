iTrump, la app que enseña música y derrotó a Donald Trump

El propietario de Trump Tower, Trump Golf Links y The Donald J. Trump Signature Collection no puede reclamar este nombre como propio: iTrump.



En diciembre de 2010, Tom Scharfeld presentó una solicitud para registrar la marca iTrump. Se trata de una aplicación para iPhone diseñada para gente que quiere aprender a tocar la trompeta.



Scharfeld, quien es ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es el fundador de la empresa Spoonjack, en donde, además de iTrump, tiene la marca iBone, también para sistema iPhone, la cual se enfoca en lecciones de trombón.



Poco tiempo después de la creación de iTrump, los abogados del actual presidente de los Estados Unidos comenzaron una batalla legal contra Scharfeld debido a las similitudes entre el nombre de su aplicación y "Donald Trump".



Tuvieron que pasar seis años para que hoy la disputa legal terminara a favor del ingeniero. Y la victoria de Scharfeld es aún más impresionante ya que pudo sobreponerse a Donald Trump por cuenta propia, sin abogados.



Los expertos legales dicen que no es ninguna sorpresa que Trump llevara a cabo una campaña feroz para quedarse con un nombre que, según dijo, exclama DONALD TRUMP.



Después de todo, la Trump Organization ha puesto su nombre en todo: desde bienes raíces, vodka y campos de golf, hasta una línea aérea, ropa y carnes. Mucho antes de que Trump se embarcara en su carrera por la Casa Blanca, el magnate había demandado para bloquear a arribistas de usar su nombre, y él y su familia recientemente han expandido sus marcas alrededor del mundo.



"Cuando te defiendes a ti mismo, es casi imposible ganar, por lo que salir triunfante es una gran hazaña", dijo Harley Lewin, un abogado de Nueva York no involucrado en el caso. "Incluso si eres brillante y tal vez tengas razón en la causa, la falta de conocimiento del procedimiento de litigio casi te condena desde el principio”.



Los abogados de Trump "al parecer no creían que yo podía hacer esto", dijo Scharfeld. "Ganamos todas las reclamaciones y derrotamos a los que están contra nosotros".



James Weinberger, el abogado de Trump en el caso iTrump, se negó a comentar.



El presidente podría enfrentar otros contratiempos. Tras ocupar la Casa Blanca y aumentar su presencia global, más personas se sentirán tentadas de comerciar con el nombre de Trump, lo que provocará más desafíos para sus abogados, dijo Megan Bannigan, una abogada de marcas registradas de Nueva York.



El sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ya incluye listas de solicitudes de empresas no afiliadas a Trump y personas físicas para marcas que llevan el nombre de Trump, incluyendo Trumpbusters, Trump You, Teflon Trump y, simplemente, Trump.



"La prueba en última instancia se reduce a una pregunta: ¿los consumidores van a confundirse?", dijo Bannigan.



