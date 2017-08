¿Ir al cine diario por 180 pesos al mes? Cofundador de Netflix lo hace posible

Ante las dificultades de los cines por unas lánguidas ventas en Estados Unidos, Mitch Lowe tiene una propuesta nada convencional para conseguir que aumente el volumen de espectadores: permitir que asistan a todas las proyecciones que quieran por aproximadamente el precio de una sola entrada al mes.



Lowe, un exejecutivo de Netflix que en la actualidad dirige una startup llamada MoviePass, planea bajar el martes el precio de las suscripciones de las entradas para el cine de la compañía a 9.95 dólares, unos 180 pesos.



Esa tarifa habilitará a los clientes para ver una película por día en cualquier cine de Estados Unidos que acepte tarjetas de débito.



MoviePass pagará a los cines el precio completo de cada entrada que utilicen los abonados, excepto en los casos de pantallas IMAX o 3D.



MoviePass podría perder mucho dinero al subsidiar los hábitos cinematográficos de los aficionados. Por eso la compañía también reunió dinero el martes mediante la venta de una participación mayoritaria a Helios and Matheson Analytics, una pequeña firma de datos que cotiza en bolsa en Nueva York.



Las compañías rehusaron hacer declaraciones sobre las condiciones del financiamiento pero dijeron que MoviePass tiene pensado salir a bolsa en marzo del próximo año.



Ted Farnsworth, el máximo responsable de Helios and Matheson, dijo que el objetivo es acumular una gran base de clientes y reunir datos sobre comportamiento de los espectadores.



Esa información podría luego usarse con fines publicitarios o para enviar materiales de marketing a los abonados. “No difiere de Facebook o Google”, dijo Farnsworth. “Cuanto más entendemos a nuestros seguidores, más podemos apuntar a ellos”.



Sin duda los operadores de cines darían la bienvenida a todo intento de incrementar las ventas. Los cuatro principales operadores de cines, que encabeza AMC Entertainment Holdings, perdieron a principios de este mes mil 300 millones de dólares de valor de mercado luego de un verano decepcionante.



La cantidad de entradas vendidas en EU y Canadá experimentó el año pasado una leve declinación, mientras que los ingresos de taquilla crecieron apenas un 2 por ciento debido al aumento del precio de las entradas, según la Motion Picture Association of America, un grupo sectorial.



El coste de una entrada casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, según el sitio web Box Office Mojo. El precio promedio es de alrededor de 8.89 dólares este año, si bien puede ser mucho más alto en algunas ciudades.



MoviePass se fundó en 2011, originalmente con un modelo de negocio similar al de la suscripción a un gimnasio.



La compañía esperaba obtener ganancias a partir de abonados que pagaran 30 dólares o más por mes pero que no usaran el servicio con una frecuencia que justificara el coste.



Lowe, que salió del negocio de video para el hogar, contribuyó al despegue de Netflix y se desempeñó como presidente de la operadora de kioscos de alquiler Redbox, entró en funciones como CEO el año pasado. La compañía de capital privado rehusó dar a conocer cifras de abonados o información financiera.