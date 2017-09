iPhone X, el nombre del nuevo móvil de Apple

iPhone X es el nombre del nuevo teléfono de Apple, el más importante en años, según una filtración del último sistema operativo móvil de la compañía el sábado.



Las secuencias de código de software dentro del sistema operativo filtrado, detallado por primera vez por el sitio web de noticias de Apple 9to5Mac, muestran que los tres nuevos teléfonos esperados se llamará el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. El desarrollador de aplicaciones y juegos Steven Troughton-Smith descubrió el nombre en el software y los tuiteó.



El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus son sucesores de los actuales modelos de iPhone, mientras que el iPhone X es la versión premium con un diseño completamente nuevo, una pantalla OLED mejorada, cámaras optimizadas y un escáner de reconocimiento facial en 3-D para desbloquear el dispositivo.



La "X" en el nombre del iPhone puede ser una referencia a que este modelo es una edición especial por el décimo aniversario del dispositivo. El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus se verán similares al iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, pero incluyen procesadores más rápidos, informó Bloomberg News. Los nuevos dispositivos serán revelados en un evento el martes. Una portavoz de Apple se negó a comentar.