¿Quieres el iPhone rojo? Esto tendrás que pagar

La edición especial del iPhone 7 y iPhone 7 Plus, con acabado de aluminio rojo, llega este 24 de marzo a México y esto es lo que te costará.



Los teléfonos, que sólo estarán disponibles en los modelos de 128 GB y 256 GB, podrás conseguirlos por las distintas operadoras teléfonicas que existen en el país.



Apple en México maneja un precio de 17 mil 799 pesos por su iPhone 7 y 20 mil 599 por su modelo Plus, según su página web.



En tiendas como AT&T los precios no variarán a lo establecido ni por Apple Store ni en sus propios establecimientos y página de internet, los cuales están en 17 mil 799 pesos para el iPhone 7; sin embargo, mientras la versión Plus 7 tendrá un costo de 22 mil 899 pesos.



Telefónica Movistar mencionó que tampoco cambiaran sus costos los cuales están en 17 mil 799 pesos para el iPhone 7; mientras que el Plus alcanza los 20 mil 599 pesos, mismos precios que por la tienda oficial .



Los precios que maneja Telcel en su pagina web son de 19 mil 39 y 19 mil 619 pesos para el iPhone 7 y iPhone Plus respectivamente, aunque la compañía no ha confirmado si modificará sus precios de este nuevo modelo.



El smartphone forma parte de la celebración del décimo aniversario de Apple con (RED), la cual es una iniciativa para recaudar fondos para combatir el VIH sida, así lo confirmó el máximo ejecutivo de Apple.



*Con información de Bloomberg