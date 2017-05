¿Hot Sale? Evita que se convierta en pesadilla

A partir de las 00:00 de este lunes inició la cuarta edición del Hot Sale, la campaña de ventas online más grande del país, con la participación de más de 255 empresas nacionales e internacionales como DHL, Amazon, Elektra, Soriana, The Home Depot, entre otras.



Y, aunque este evento ofrece diversas facilidades además de atractivos descuentos para los consumidores, los usuarios deben verificar algunos factores antes de ingresar los datos de su tarjeta de débito o crédito en alguna tienda en línea, para evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas.



Carlos Pérez Leguizamo, investigador de la UP y especialista en ciberseguridad, recomienda al usuario verificar que las URL de los sitios a los que se accede sean seguras, para lo que es conveniente contar con una 's' tras el 'http', además de buscar medios de pago alternativos a la tarjeta de débito y crédito.

“Los bancos están ofreciendo productos muy buenos como números temporales y billeteras digitales. Por ejemplo de esa forma la institución bancaria emite un número que sólo se puede utilizar durante un periodo de tiempo, en el que el usuario carga la cantidad que va a utilizar, y de esta forma no se escriben los datos y claves del plástico del usuario en la página web (de la transacción)”, dijo a El Financiero.



“Si se verifica que el sitio es seguro, entonces adelante, existen tiendas como Liverpool, entre otras, que ofrecen un servicio seguro, pero si la publicidad es engañosa o es una oferta poco creíble, se debe verificar que el sitio web sea seguro”, indicó.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Condusef) emitió también algunas recomendaciones para los usuarios, antes de comprar en línea en este evento.

Una de ellas es evitar utilizar cibercafés o equipos compartidos, ya que se corre el riesgo de que tengan instalados programas espías o virus.



Asimismo, la Condusef recomienda guarda los comprobantes, en descarga del PDF o captura de pantalla, e imprimirlos para poder acudir a la tienda física en el caso de cualquier aclaración.



El especialista de la UP indicó que en épocas como la semana del Hot Sale, los casos de phishing se pueden incrementar hasta en un 30%, práctica que consiste en dirigir al usuario a sitios apócrifos, muy similares a los reales, en los que se pretende tener acceso a las contraseñas e información bancaria de los usuarios.

“Durante este tipo de eventos, la técnica más utilizada es el phishing, generalmente estas ofertas llegan por correo electrónico, donde esta gente confunde al usuario mediante portales falsos. Ahí ofrecen promociones muy atractivas para los usuarios y lo que realmente buscan es conseguir las claves e información de las cuentas bancarias”, dijo.



El investigador puso como ejemplo el sitio de Apple, como un caso reciente de esta práctica que afectó a un gran número de usuarios, por tratarse de una marca importante.

El Phishing Los ciberdelincuentes crean sitios web apócrifos, muy parecidos a los de las marcas que ofrecen productos en línea, con la intención de tener acceso a la información bancaria de los usuarios para realizar fraudes. Dichas ofertas, suelen llegar vía correo electrónico.

“Los sitios son extremadamente parecidos, son muy muy similares, hay que verificar, antes de comprar recomendaría navegar en la página de manera detallada, revisar la URL, y verificar que no se trate de un sitio apócrifo, aunque a veces es muy difícil para una persona común y corriente detectarlos”, señaló.



Pérez Leguizamo indicó que los sitios web seguros de las tiendas oficiales cuentan un candado cerrado en la parte inferior o superior derecha de la barra de estado.



También, aseguró que los sitios web oficiales de las tiendas deben contener en la parte inferior del sitio alguna liga que vincule al Aviso de Privacidad para su consulta.



La Condusef, por su parte, aseguró que es importante revisar que el sitio web tenga disponibles también las políticas de pago, costos, tiempos de envío y políticas de devolución, además de su dirección física, teléfono y correo electrónico de atención al cliente.



Es recomendable para el usuario antes de comprar, que se llame para verificar que la información es auténtica.

1 Y LAS OFERTAS EN FACEBOOK...

Diana Molina, líder de la industria retail de Facebook, dijo en entrevista para El Financiero que las políticas de la plataforma para sus anunciantes dentro del Hot Sale establecen que no puede haber contenido que resulte engañoso y que los usuarios pueden reportar cualquier anuncio que parezca que conduce a algún fraude.



“Nosotros tenemos políticas de publicidad para los anunciantes muy estrictas, que se pueden hallar en nuestra plataforma, y ahí especificamos que los anuncios no pueden tener contenido falso o engañoso, como afirmaciones, ofertas o prácticas engañosas y dudosas o que inducen al engaño de alguna forma”, señaló.



“Lo que es muy importante es que sí tratamos de que las personas reporten anuncios con este tipo de contenidos, si ven que un anuncio parece engañoso o fraudulento, lo pueden reportar para que el equipo de Facebook lo revise detalladamente, y pueda verificar si es o no fraudulento y se pueda dar de baja posteriormente”, agregó.



Para este Hot Sale, Facebook implementó una estrategia para que las marcas puedan incrementar el flujo de usuarios en sus tiendas en línea, pero que además compren más. Diana Molina dijo que mediante un algortimo harán que el usuario final reciba ofertas personalizadas de acuerdo a su comportamiento en línea.



“Facebook va a estar ayudando a las marcas a conectarse con sus clientes y potenciales clientes, dentro del móvil, para que la gente descubra los diferentes productos y ofertas. Imagina que veo una blusa en mi celular, entonces mediante el machine learning, Facebook emitirá una serie de posibles artículos para que yo pueda adquirirlos, de esa forma la marca puede recontactarme con esa misma oferta y para darme una propuesta personalizada, a lo mejor con otros accesorios”, indicó.



El año pasado, Facebook realizó una estrategia similar con Palacio de Hierro para dicha venta, que derivó en 36 puntos incrementales en el retorno de inversión de su publicidad en la plataforma, y un 19% de aumento en el valor promedio de compra en la tienda en línea de la empresa, según Diana Molina.



En 2016, la temporada de Hot Sale registró ventas por 1.2 mil millones de pesos, tres veces más que un año antes, cuando fue de 383 millones de pesos.



Se espera que este año haya 37 por ciento nuevos usuarios que compren online frente a los que hubo en 2016.



Este evento es impulsado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) y concluirá el próximo viernes a las 23:59 horas.