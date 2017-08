Hellblade, el juego que lleva a los 'gamers' a otro nivel

El juego de Ninja Theory, Hellblade: Senua´s Sacrifice busca una evolución con los amantes de los videojuegos retándolos a otro nivel ya que si ‘mueres muchas veces’ regresarás al inicio de la historia partiendo de cero.



¿Cómo funciona? La protagonista librará una pelea que prácticamente no puede ganar, lo que le dejará una herida negra en la mano, la cual irá avanzando cada vez muere. Si la ‘infección’ llega a la cabeza el juego termina, se borra todo el avance y deberás iniciarlo.



Esta novedad he generado polémica entre los ‘gamers’, ya que algunos la califican como muy drástica; otros afirman que en realidad la trama no es tan compleja para no concluirla en el primer intento.



Hellblade: Senua´s Sacrifice está disponible para PS4 y PC.