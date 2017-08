Cersei lo hace por cuarta vez: HBO Go se cae antes de 'Game of Thrones'

HBO Go

Diversos usuarios reportaron a través de redes sociales que HBO Go presentó fallas previo a la transmisión de 'Game of Thrones' por cuarta semana.



A continuación, algunos tuits sobre los problemas en el servicio streaming:

¡Wow que novedad!(not) HBO Go de @HBOLAT no sirve por cuarto domingo consecutivo. pic.twitter.com/pKZsldElaB — Israel Fernández (@israfc) 7 de agosto de 2017

HBO GO de nuevo no funciona por #GameOfThrones.

Es oficial: se puede confiar más en que Theon Greyjoy tenga una erección. pic.twitter.com/tQvHd19gUY — Lalo Ortega (@Lalo_OrtegaRios) 7 de agosto de 2017

Spoiler alert: en el capítulo de hoy de Game of Thrones se muere HBO Go. #GameOfThrones — Joakim Kardashian (@Joaqosmico) 7 de agosto de 2017



En julio pasado, muchos clientes de HBO GO también se inconformaron en redes sociales por las fallas en la transmisión durante el primero y segundo capítulo de la nueva temporada de 'Game of Thrones'.



La empresa respondió que las fallas obedecieron a problemas de conexión por el exceso de accesos simultáneos.



El soporte técnico de HBO Go colgó en su cuenta de Twitter un enlace en el que los usuarios pueden reportar los problemas del servicio.