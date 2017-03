Hay algo familiar en el cohete que Musk utilizará para vuelos espaciales

Si el cohete que SpaceX de Elon Musk espera lanzar la próxima semana parece familiar, es porque ya ha sido utilizado antes.



El cohete Falcon 9 despegará del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida y será la primera vez que Space Exploration Technologies Corp. reutiliza uno de los propulsores de 14 pisos recuperados de misiones pasadas.



El cohete reutilizado transportará un satélite de comunicaciones para ponerlo en órbita para SES, con sede en Luxemburgo, el primer cliente comercial de SpaceX. El evento también constituye un paso en la búsqueda de Musk que comenzó hace 15 años para reducir los costos de lanzamiento y, con el tiempo, crear una colonia humana en Marte.



"Este es un momento como el de los Hermanos Wright en la carrera espacial", dijo Phil Larson, un ex asesor de política espacial del presidente Barack Obama, que trabajó para SpaceX y ahora está en la Universidad de Colorado. "Es tan importante como el primer avión que despegó, aterrizó y volvió a despegar".



El cohete voló originalmente en abril de 2016 antes de aterrizar exitosamente en una nave de aviones no tripulados en el Océano Atlántico.



SpaceX ha recuperado ocho cohetes en total: tres por tierra y cinco por mar. El primer cohete que fue recuperado es una enorme fuente de orgullo para la empresa, y ahora está instalado frente a su sede en Hawthorne, California.



"La industria de satélites necesita más vehículos de lanzamiento, y necesitamos más acceso al espacio", dijo el director de tecnología de SES Martin Halliwell en una entrevista. "Los cohetes que son utilizados, recuperados y relanzados ayudan enormemente. Este es un hito muy importante".



REUTILIZACIÓN DE COHETES



La reutilización de cohetes, que alguna vez fue considerada una idea loca, ahora se ha vuelto clave para hacer que los viajes espaciales sean asequibles. Blue Origin, la compañía de exploración espacial fundada por el CEO de Amazon, Jeff Bezos, está trabajando en New Glenn, un cohete con una primera etapa reutilizable que está previsto realice su primer vuelo en 2020.



Partes de los propulsores del transbordador espacial fueron renovables, pero ninguna compañía ha ofrecido la "reutilización rápida" que SpaceX busca para reducir los costos de lanzamiento, dijo Larson, ex asesor de Obama.



SpaceX tardó aproximadamente cuatro meses en recuperar y reacondicionar el propulsor que será reutilizado la próxima semana, dijo el presidente Gwynne Shotwell en un panel en una conferencia del sector en Washington a principios de este mes. Con el tiempo, la espera se reducirá a un solo día porque la compañía busca reutilizar los cohetes de una forma similar a la que operan los aviones hoy en día.