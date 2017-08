Hackers cumplen amenaza y liberan contenido de GOT

Dos días atrás HBO confirmó que había sido víctima de hackeo y se había filtrado 1.5 terabytes de datos. Hoy, un grupo de hackers compartió a través de la cuenta de Twitter HackRaed episodios de cinco series, incluidos dos de Game of Thrones.







​En el tuit, los hackers muestran enlaces de descarga a archivos entre los que destacan los episodios 3 y 4 de la temporada siete de Game of Thrones, los episodios del 1 al 3 de la tercera temporada de Ballers, las dos primeras entregas de Barry, cuyo estreno está programado para 2018, los episodios 2 y 3 de Room 104 y la segunda entrega de la temporada dos de Insecure.



La cadena Star India, asociada al canal de cable, confirmó el hackeo este viernes e informó que el episodio 4 de la serie Game of Thrones había sido liberado.



"Tomamos este incidente muy seriamente y hemos iniciado de inmediato investigaciones forenses en nuestra unidad tecnológica al igual que en la de nuestro socio para determinar la causa. Este es un tema grave y estamos tomando las acciones legales adecuadas", dijo un portavoz de Star India en un comunicado.



Según reportes, en el video filtrado, de baja calidad, se puede apreciar el logo de la cadena india. Star India es una subsidiaria de Twenty-First Century Fox Inc.



La filtración del episodio, titulado "Botines de guerra", fue un incidente separado del hackeo a HBO del que se informó esta semana, dijo el canal en un comunicado.



El presidente de la compañía, Richard Plepler, dijo el lunes en un correo electrónico a los empleados visto por Reuters que piratas informáticos habían robado "información exclusiva", incluida parte de la programación.



Al parecer aún hay material que no ha sido liberado.