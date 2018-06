Google estrena app para cuidar a tus hijos

Para todos los padres que quieren estar al pendiente de qué y cómo consumen sus hijos en internet, Google estrena una app.

A partir de este miércoles, Google habilitará la app Family Link, que permite establecer un control del tiempo y el contenido que consumen los niños en internet.

Una vez creada una cuenta que comparten el padre/la madre y los hijos, y con la app instalada en ambos dispositivos, inicia la experiencia.

En la pantalla principal, el padre tendrá acceso a la ubicación del teléfono, las apps que usa su hijo y el tiempo que pasa en ellas; podrá bloquear el móvil a una hora determinada, y bloquear aplicaciones ya instaladas.

“Tú decides cuáles y cuánto tiempo van a utilizar las aplicaciones; al bloquearlas, las ocultas, no las eliminas, así que el proceso de lo que jugaron o hicieron tus hijos no se borra”, explicó Charles Zaffaroni, gerente de Producto de Family Link.

Cuando el niño intente descargar una app, llegará una notificación a los padres y hasta que no la apruebe no se inicia la descarga.

Se puede establecer la hora en la que el móvil “se va a acostar”, así que puedes bloquearlo por la noche y desbloquearlo por la mañana, dejando las llamadas habilitadas pero sin acceso a apps o buscadores.

Al descargar Family Link, las búsquedas de Google reciben el filtro de control parental para evitar que salga contenido ofensivo en las búsquedas de los niños.

“Muy pocos padres saben que pueden crear controles parentales. El padre debe determinar a qué tipos de contenido su hijo no debe tener acceso. Los niños en el 85 por ciento de los casos no le dicen a sus papás que tuvieron acceso a un contenido que los perturbó, porque tenía violencia o sexo explícito, y no lo dicen por miedo a que les desconecten el dispositivo”, dijo Lina Ornelas, jefa de relaciones con gobierno de Google México.

“Entonces si tenemos esos controles para filtrar la información y determinas los tiempos, tendremos entonces familias muy sanas digitalmente hablando”, añadió Ornelas.

La app estará disponible desde el miércoles en México, Argentina, Brasil y Chile de forma gratuita.