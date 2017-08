¿Gastas mucho en conciertos? Con esta app podrías invertir en ellos

Los fanáticos de la música suelen gastar grandes cantidades de dinero con tal de ver a su artista favorito. Con la intención de apoyar a los productores a organizar espectáculos y de que los fans inviertan en lugar de solo desembolsar se creó Weeshing, una plataforma que llegó a México este año y que ya recaudó fondos para sus primeros dos eventos.



Guillermo Padrón, director de la empresa para México, indica que para ingresar únicamente se requiere ser mayor de edad y vincular una cuenta bancaria a la página. Actualmente cuentan únicamente con plataforma web y planean abrir una app móvil para diciembre de 2017.



“Para cada concierto hay un monto mínimo de inversión, cada show es diferente”, dijo a El Financiero. “El usuario entra a la plataforma y obtiene la información necesaria para poder hacer la valoración. Les decimos el periodo que tienen para hacer la inversión, cuanto tiempo dura, el retorno máximo posible y el porcentaje negativo máximo, además de la fecha y lugar del evento y un historial de sus presentaciones pasadas en el país, para que puedan comparar y ver que tan bien o mal le fue a ese artista en otros conciertos”, agregó.

1

La plataforma sube el cartel del evento e indica cual es el monto mínimo requerido. Cada evento maneja un rendimiento diferente tanto a favor como en contra. El porcentaje promedio de ganancia que obtienen los usuarios, según Padrón, es del 18 por ciento.



“En julio tuvimos dos conciertos. ‘Hipnosis’ y ‘Steve Aoki’. En éste último levantamos el capital requerido, de 3 millones y medio de pesos, en 4 días y los inversionistas tienen un rendimiento máximo de 70 por ciento.

La pérdida o utilidad que puedan obtener los usuarios dependerá de factores como la venta de boletos y artículos originales dentro del evento.



Este mes, agregaron un concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Metropolitano Tecamac, a celebrarse el 25 de noviembre de este año y para el que requieren 850 mil pesos.



La fecha límite para invertir es el 18 de agosto de 2017 con una duración de 112 días y rango de rentabilidad de menos 10 por ciento como peor escenario y más 42 por ciento como máximo rendimiento posible. Es decir, si un usuario decide invertir 5 mil pesos, al final del periodo de inversión cobraría un total de 7 mil 100 pesos, en el mejor escenario, cifra que se va incrementando dependiendo de lo que se invierta.



La plataforma ha financiado 144 conciertos en Chile desde 2015 con más de 9 mil usuarios.



Guillermo Padrón indicó que invertir en un concierto mediante su plataforma no garantiza la entrada al evento.



“Depende, hay conciertos en los que sí, otros en los que no y otros en los el beneficio depende de la inversión, por ejemplo si inviertes el mínimo puedes obtener el puro boleto pero si metes más dinero vas avanzando a tener acceso VIP o hasta un ‘meet and greet’, pero ya depende del productor”, explicó.