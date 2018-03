Firma ligada a caso Cambridge Analytica entrega datos de usuarios de Facebook

Una compañía británica en el centro del escándalo de privacidad de datos de Facebook aceptó entregar a un comité de acción política formado por John Bolton, el asesor de seguridad nacional recientemente designado por el presidente estadounidense, Donald Trump, datos recabados de millones de usuarios de Facebook, según documentos publicados por el Parlamento.

Los documentos fueron proporcionados por el denunciante Christopher Wylie, exempleado de Cambridge Analytica y su filial SCL Elections, parte de SCL Group con sede en Londres.

El Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de Reino Unido dio a conocer los documentos este jueves, que incluyen más de 120 páginas de contratos comerciales, correos electrónicos y opiniones legales.

Se han revelado indicios de que Aggregate IQ, una empresa canadiense que trabajó estrechamente con Cambridge Analytica y SCL, tuvo acceso a datos de Aleksandr Kogan, un académico que había desarrollado una aplicación diseñada para armar perfiles psicológicos de personas, basada en parte en datos de Facebook.

El gigante de las redes sociales dio a conocer que Kogan violó sus términos de servicio al usar esta información para fines comerciales, pero el señalado aseguró que las compañías involucradas lo están usando de "chivo expiatorio".

En una declaración el martes, después del testimonio de Wylie ante el comité parlamentario, Cambridge Analytica afirmó que nunca le había entregado a Aggregate IQ ningún dato de la compañía de Kogan, Global Science Research.

Los correos electrónicos publicados por el Parlamento muestran que SCL Group, afiliado en Reino Unido de Cambridge Analytica, analizó con Aggregate IQ cómo podría proporcionar al comité de Bolton los datos de Kogan, y los modelos de cómo apuntar a los votantes en varios estados de Estados Unidos basándose en ellos.

En una cadena de correos electrónicos que incluía a Alexander Nix, el suspendido máximo ejecutivo de Cambridge Analytica, y Jeff Silvester, cofundador de Aggregate IQ; los dos analizaban el uso de los datos de Kogan para ayudar a crear "información de grupos de personalidad para los segmentos de votantes objetivo" en New Hampshire, Arkansas y Carolina del Norte.

Los ejecutivos también analizaban la obtención de datos para Kogan desde otra firma de encuestas para que pudiera combinarlos con los datos que tenía de Facebook.

"Esto necesitaría ser modelado para los votantes objetivo para fines de la próxima semana, de modo que pueda usarse para ayudar a que la iniciativa de microtargeting salga la próxima semana", escribió un individuo anónimo de SCL en el mensaje, que contenía varios pasajes censurados.

La noticia de que el grupo político de Bolton, The John Bolton Super PAC, era beneficiario de los perfiles psicométricos de Cambridge Analytica, fue informada por primera vez el viernes pasado por The New York Times.

Los documentos publicados por el Parlamento también muestran que el SCL Group contrató a Aggregate IQ en noviembre de 2013, acordando pagarle a la compañía hasta 200 mil dólares por servicios que incluyen "recolección de datos en redes sociales y Facebook".

Otro documento muestra que en 2014, SCL pagó a Aggregate IQ 500 mil dólares para crear una plataforma que pudiera usarse para apuntar a los votantes estadounidenses.

Los documentos incluyen además un memorándum judicial confidencial, que se declara fue preparado para Rebekah Mercer, hija del partidario de Trump, Robert Mercer, que advierte a Cambridge Analytica que podría entrar en conflicto con las leyes estadounidenses que prohíben a los extranjeros participar en las elecciones de Estados Unidos.

El texto aconseja a Mercer, al exasesor político de Trump, Stephen Bannon, y a Nix que este debería abstenerse de supervisar cualquiera de las actividades electorales de Cambridge Analytica en territorio estadounidense y que los ciudadanos extranjeros sin residencia no deberían participar en "encuestas y marketing" o proporcionar asesoramiento estratégico a las campañas de Estados Unidos.

El nombre de los abogados que prepararon el memo está censurado en la versión publicada por el Parlamento. Wylie declaró ante la prensa y testificado ante el Parlamento que muchos de los empleados de Cambridge Analytica que ayudaron en las campañas estadounidenses eran ciudadanos extranjeros.

Un documento de 2012 del Ministerio de Defensa de Reino Unido publicado por el comité reveló que la unidad de bienestar psicológico del ejército británico pagó a SCL para capacitar a su personal sobre cómo evaluar la efectividad de las "operaciones psicológicas" y que SCL había ayudado a "15 operaciones psicológicas (de Reino Unido) ", incluidas operaciones en Libia y Afganistán.