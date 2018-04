Festivales, shows nocturnos, exposición... Los sellos discográficos aún tienen mucho poder

En el escenario del festival de Coachella, Josh Conway prácticamente podía saborearlo. Sus compañeros y él, de la banda de música indie The Marías, estaban tocando en el festival de música más grande de Norteamérica. Estaban a punto de lograrlo.

Lo que hizo surgir el espectro de la decisión más importante de sus carreras: ¿Firmar con un sello discográfico o continuar solos en la economía de Spotify?

"En cuanto a la exposición, nos está yendo bastante bien", dijo Conway, el bajista de The Marías, un quinteto de soul psicodélico con matices pop. "Pero hay muchas cosas que puede hacer un sello y que nosotros no podemos hacer".

En una época en la que Spotify, Apple Music y otros servicios de streaming amplifican el alcance de los músicos como nunca antes, los gigantes discográficos aún tienen mucho poder. ¿Necesita efectivo para pagar tiempo de grabación en un estudio? Un sello puede pagar la cuenta. ¿Sueña con tocar en un show de televisión nocturno u otros espectáculos de alto perfil? Un sello tiene los contactos. Y ni siquiera piense en llamativos autobuses para las giras o alojamientos de moda sin el respaldo de un sello.

Spotify es la mayor fuerza que intenta destruir el status quo de la industria de la música. La compañía sueca ha persuadido a 71 millones de personas a pagar una tarifa mensual por el acceso a una biblioteca de más de 35 millones de canciones, generando una recuperación de tres años en las ventas récord de la industria y aumentando su propia valoración a más de 25 mil millones de dólares.

Pero mientras que los titulares de los derechos de autor recaudan más del 70 por ciento de las ventas de Spotify (y participaciones propias en la compañía), la mayoría de los artistas todavía dicen que ven muy poco de ese dinero. "El streaming no es nada", dijo Conway.

Los artistas podrían recaudar una suma mayor, argumenta Spotify, si prescindieran de los sellos por completo y distribuyeran su música directamente a través de servicios de streaming. Spotify ha comenzado a ofrecer herramientas para facilitar que un artista se maneje por su cuenta, incluida información sobre dónde hacer una gira, publicidad y formas de monitorear los derechos.

Sin embargo, la compañía no ofrece la mano de obra o la financiación que ofrecen las principales discográficas, y algunos de los mayores defensores de firmar con un gran sello son las propias nuevas estrellas.

Pocas personas se han esforzado más para lograr que la música indie sea exitosa que Russell Vitale, un impetuoso rapero de Atlanta de 25 años conocido como "Russ". Lanzó 11 álbumes en menos de tres años antes de darse cuenta de que nadie los escuchaba y luego cambió de estrategia y publicó una canción por semana en el servicio de transmisión Soundcloud durante más de dos años.

En su mayor éxito, "What They Want", que acumuló millones de descargas, se jacta de ser un "DIY pioneer" [pionero del ‘hágalo usted mismo’]. Pero no fue suficiente. En 2016, firmó con Columbia Records de Sony. "Quería estar en la radio", dijo la semana antes de presentarse en el escenario de Coachella. "Ahí es donde estaba mi cabeza".

El festival de música, organizado cada año en el desierto de California, atrae a unos 250 mil fanáticos a ver más de 100 espectáculos durante dos fines de semana de abril. Este año se presentan Beyoncé, Eminem, The War On Drugs, The Drums, Kygo, entre otros.

Tradicionalmente, ha sido más fácil eliminar el sello discográfico en una etapa más tardía de la carrera de un músico que al principio. The Weeknd, Jack White y Jay Z comenzaron sus propios sellos, lo que les dio un mayor control sobre la creación y distribución de su arte.

The Marías ya ha pasado una serie de hitos solo desde que realizó su primer show para 20 personas en una pizzería de Pasadena, California, hace un año. Agotó las fechas de sus giras y salió al aire en la National Public Radio, después de lanzar sus canciones en servicios de streaming y utilizar herramientas promocionales como Facebook e Instagram.

Los exploradores de talentos han comenzado a tomar nota, y la banda acaba de contratar a su primer publicista. Ahora, los miembros esperan a ver qué sellos ofrecerán antes de tomar una decisión. Al igual que Russ, salir en una película o presentarse en un show de televisión nocturno es prioridad.

"Estoy bastante seguro", dijo Conway, que "los shows nocturnos solo llevan bandas que tiene sellos".