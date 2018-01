Facebook y su 'cruzada' contra bitcoin y todas las criptomonedas

Facebook Inc. decidió prohibir los anuncios en su red social que promueven las criptomonedas, las ofertas iniciales de monedas y las opciones binarias, diciendo que están "frecuentemente asociados con prácticas de promoción engañosas".



La política será "intencionalmente amplia" mientras que Facebook trabaja para comprender qué anuncios son erróneos o engañosos, de compañías que "actualmente no operan de buena fe", dijo la compañía el martes en una entrada de blog. Por ejemplo, los anuncios que dicen "¡Utilice sus fondos de jubilación para comprar Bitcoin!" no serán permitidos.



"Queremos que la gente continúe descubriendo y aprendiendo sobre nuevos productos y servicios a través de anuncios de Facebook sin temor a estafas o engaños", dijo la red social en un comunicado.



A principios de este mes, el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, se refirió a las criptomonedas y otras tecnologías que descentralizan el poder como una tendencia que estaba estudiando en 2018, como parte de un esfuerzo de corregir los problemas en la red social. Aunque algunos entusiastas lo tomaron como un signo positivo para las monedas digitales, Zuckerberg escribió en ese momento que estaba mirando los aspectos positivos y negativos de la tecnología.