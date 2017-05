Facebook tendría manual contra violencia y sexo

Facebook creó un manual de reglas para que usen sus moderadores al revisar publicaciones de los usuarios, reportó The Guardian.



Esto se da en respuesta a críticas globales por no impedir la circulación de contenido violento, sexual y de discursos de odio.



Facebook cuenta con miles de moderadores humanos que revisan mensajes potencialmente ofensivos, incluyendo videos que muestran violencia, que hablan de personas muertas, o en su defecto las muestran, que tienen contenido sexual, incitan al abuso y que contienen un discurso amenazante.



The Guardian dijo que obtuvo copias de miles de diapositivas y fotos que Facebook comparte con los moderadores del año pasado, y que muchos moderadores se sienten abrumados por el volumen de mensajes que necesitan ser revisados.



Los moderadores tienen unos 10 segundos para decidir sobre la conveniencia de eliminar el material desde el sitio, según The Guardian.



De acuerdo con el diario inglés, las políticas de Facebook son:



-Los videos de muerte violenta se puede permitir si se utilizan para crear conciencia sobre temas como la salud mental.



-Las imágenes de abuso infantil se eliminan si se comparten con "sadismo y la celebración", de lo contrario, pueden permanecer en el sitio y ser marcadas como "perturbadoras".



-Videos que contienen abuso a los animales permanecerán pero deberán ser clasificados como "perturbadora".



-Contenidos con amenazas violentas contra figuras políticas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o aquellos que ofenden a los grupos religiosos deberán de retirarse.



-Otros con lenguaje ofensivo a determinados sectores, como "vamos a golpear a los niños gordos" o "patada a una persona con el pelo rojo," pueden permanecer en Facebook porque no se consideran creíbles.



