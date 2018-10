Facebook lanza sus gadgets de video… que no graban

Facebook quiere que compres sus nuevos dispositivos de video chat para tu hogar, que incluyen cámaras que rastrean el movimiento. Eso suena como mucho pedir para una compañía de medios sociales envuelta en escándalos de privacidad, pero Facebook ha creado sus gadgets para que sean lo menos espeluznantes posible.

En una reciente demostración de productos en San Francisco, los ejecutivos explicaron que la cámara de rastreo estaba ahí solo para enmarcar la toma correctamente, de modo que los usuarios puedan moverse el ‘manos libres’ durante las charlas en video con sus amigos y familiares. El micrófono y la cámara también se pueden apagar, y no hay manera de grabar video. El procesamiento de los comandos de voz de los usuarios se realiza en el dispositivo, no en un centro de datos de Facebook.

Los altavoces conectados con cámaras de video y pantallas táctiles se denominan Portal y Portal+. Su funcionalidad es idéntica: chats de video, reproducir música, mostrar fotos y videos desde una variedad limitada de aplicaciones, pero se diferencian por cosas como el tamaño de la pantalla y la calidad del sonido.

"La privacidad es muy, muy, muy importante", dijo Rafa Camargo, vicepresidente de Portal. "Realmente tomamos la decisión consciente de no grabar, por lo que puedes estar tranquilo". Si los usuarios no confían en el interruptor de "apagado" de la cámara, hay una pequeña cubierta de plástico que puede deslizarse sobre la lente cuando no está en uso.

El Portal más pequeño, que se parece a Echo Show de Amazon.com, tiene una pantalla de 25 centímetros que se coloca horizontalmente. El Portal+ tiene una pantalla de 38 centímetros en un soporte que gira para mostrar la pantalla en modo vertical u horizontal. El modelo más pequeño cuesta 199 dólares y el más grande, 349 dólares.

Los dispositivos son en su mayoría controlados por voz. Diciendo "Hey Portal" comienza el video chats. Sin embargo, Facebook también usa el asistente digital de Amazon, por lo que los usuarios tendrán que decir "Alexa" para tareas más avanzadas como obtener el clima.